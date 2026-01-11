НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
За ЖКУ в 2026 году придется платить по-другому: в какие даты нужно погашать коммуналку

Рассказываем, как изменится график платежей

Пока россияне должны оплачивать квитанции до 10-го числа каждого месяца

С марта 2026 года россияне начнут по-другому платить за ЖКУ. Крайний срок оплаты квитанций сдвинется на 5 дней позже. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Очередной социально важный закон для нашего комитета, призванный перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед — с 10-го числа каждого месяца на 15-е — вступит в силу с марта 2026 года», — сказал депутат.

Он отметил, что закон должен поддержать граждан, которые получают зарплату 12-го или 15-го числа. Им станет удобнее оплачивать ЖКУ после поступления денег. Колунов подчеркнул, что изменение позволит избежать просрочек и начисления пени.

«Также закон переносит крайние сроки предоставления платежек с 1-го числа каждого месяца на 5-е. Это даст дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, чтобы произвести расчет начислений и избежать неточностей», — добавил депутат в разговоре с ТАСС.

При этом в январе 2026 года крайний срок оплаты ЖКУ выпадет на 12-е число из-за выходных. В феврале за коммунальные услуги нужно будет заплатить по прежнему графику — до 10-го числа.

Это не единственное изменение в сфере ЖКУ в грядущем году. Так, в 2026-м тарифы на коммунальные услуги вырастут дважды: с 1 января и 1 октября. На сколько больше придется платить — читайте здесь.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
ЖКУ Деньги Тариф Жилье Квитанция Оплата
Гость
18 декабря 2025, 05:57
Он все перепутал содержание жилья и текущий ремонт,у нас нет дворника и подьезды мы сами убираем,значит теперь управл.комп.мертвых душь оформит и будет с жителей брать деньги за невыполненные работы или за счет этих статей зарплату себе повысит
Гость
18 декабря 2025, 13:18
Вот радость то, 5 дней добавили. Я за газ в деревне Даниловского р-на заплатила позже на 7 деньков, была причина, но показания передавала в срок. Представить не могла, что тут же пришлют письмо с угрозой подать в суд! И не лень важных людей на это отрывать. В следующей квитанции цифры прислали непонятные, с письмом не сходится, то ли оплату не зачли, то ли показания средние. Плачу по квитанции, но опять какой то долг. Замурыжили пенсионерку, давление подскочило.
Рекомендуем