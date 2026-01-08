В 2026 году россияне рискуют лишиться детских пособий: почему и кому это грозит

Алименты буду рассчитывать по-новому Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С 2026 года вступают в силу новые правила, которые ужесточают условия получения единого пособия на детей. Эти изменения затронут не всех, но могут привести к потере выплат для нескольких категорий семей. Рассказываем, что именно изменится, кому стоит быть готовым и как сохранить право на государственную поддержку.

Три ключевых изменения, которые нужно знать



Новый порядок учета алиментов (с 1 марта 2026 года)

Если алименты не установлены официально — через суд или нотариальное соглашение — при расчете нуждаемости семьи для пособия их будут учитывать в размере не от МРОТ как сейчас, а от среднемесячной номинальной зарплаты в регионе за предыдущий год.

Пропорции остаются прежними: ¼ на одного, ⅓ на двоих, ½ на троих и более детей. Например, при средней зарплате в регионе 70 410 рублей. При неофициальных алиментах на одного ребенка для расчета пособия будут учитывать 17 603 рубля (70 410 / 4), а не 5610 рублей от МРОТ, как было раньше. А при средней зарплате в 109 000 рублей, будет назначаться 27 250 вместо 5610 рублей.

Реальная получаемая сумма алиментов при этом не изменится, но формальный доход семьи для соцзащиты вырастет, что может лишить ее права на пособие. Это значит, что если между бывшими супругами устная договоренность по алиментам, то это не значит, что теперь станут платить больше.

Однако при проверке доходов для назначения пособия государство теперь будет считать, что мать должна получать сумму исходя из среднемесячной номинальной зарплаты в регионе даже если реально получает меньше. Если же размер алиментов установлен через суд или нотариальное соглашение, то государство уже будет смотреть на указанную в документах сумму.

Ужесточение требований к минимальному доходу родителей (с 1 января 2026 года)

Теперь чтобы претендовать на выплату, каждый трудоспособный член семьи должен будет подтвердить доход не ниже 8 МРОТ за предшествующий год. Сейчас этот порог составляет 4 МРОТ. В 2026 году 8 МРОТ — это 216 744 рубля (при прогнозном МРОТ 27 093 рубля).

Эксперимент по контролю банковских счетов (осень 2026 года в трех регионах)

В Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Социальный фонд России получит право анализировать все движения по счетам и картам получателей пособия за год. Если общая сумма поступлений окажется более чем в два раза выше заявленного официального дохода, последует отказ в назначении или продлении выплаты.

Кто в зоне риска

Основываясь на новых правилах, можно выделить три основные группы семей, которые с наибольшей вероятностью столкнутся с проблемами.

Семьи с неофициальными алиментами. Родители, которые договорились «полюбовно» и переводят деньги без оформления документов, — главные кандидаты на отказ в пособии с марта 2026 года. Государство будет считать их доход завышенным, даже если реальные суммы помощи невелики. Родители с низким или неофициальным доходом. Повышение планки до 8 МРОТ может исключить из числа получателей тех, кто работает неофициально, имеет сезонный или нерегулярный заработок, чуть не дотягивающий до новой нормы. Жители пилотных регионов с неучтенными доходами. Семьи из Подмосковья, ХМАО и ЯНАО, которым родственники часто помогают деньгами через переводы, продавшие какое-либо имущество или просто ведущие активную финансовую жизнь, должны быть готовы к тщательной проверке. Любое неподтвержденное документами поступление может стать основанием для отказа.

Как защитить свое право на пособие

Для минимизации рисков стоит следовать простым правилам:

Официально оформите алименты. Самый действенный способ — обратиться к нотариусу и заключить нотариальное соглашение об уплате алиментов или получить судебный приказ. При наличии такого документа при расчете пособия будет учитываться только фактическая, а не гипотетическая сумма.

Позаботьтесь о подтверждении доходов. Если он приближен к новому порогу в 8 МРОТ, стоит заранее подумать о легализации заработка. Для ИП и самозанятых важно правильно оформлять финансовые операции.

Документируйте крупные поступления. При получении значительной суммы в виде подарка, помощи или возврата долга сохраняйте расписки, договоры дарения или иные подтверждающие документы. Это особенно актуально для жителей регионов, где стартует эксперимент по проверке счетов.