Экономика Почему в январе вы получите маленькую зарплату — разбираемся во всех нюансах

В этом месяце будет всего 15 рабочих дней

230
В январе важно грамотно распределять свои финансы, так как нормальную зарплату вы получите только в феврале | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ январе важно грамотно распределять свои финансы, так как нормальную зарплату вы получите только в феврале | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В январе важно грамотно распределять свои финансы, так как нормальную зарплату вы получите только в феврале

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Выплаты на работе в январе навряд ли кого-то порадуют, ведь сотрудники получат непривычно маленькие суммы. Разбираемся, почему так происходит, как формируется январская зарплата и можно ли ее улучшить в материале.

Как рассчитывается зарплата в январе и какой она будет

Обычно в начале месяца сотрудники получают расчет за прошлый месяц. Но в январе ситуация изменится у всех, кому деньги поступают на счет в первые 11 дней месяца. По законодательству, если день выплаты зарплаты выпадает на выходной или праздник — деньги перечисляют заранее, а значит зарплата за декабрь придет перед Новым годом.

Звучит прекрасно, если не вспомнить о том, что будет дальше. Следующей и, получается, единственной выплатой в январе будет аванс за этот месяц. Проблема в том, что у людей со стандартным графиком работы (пятидневка), эта выплата будет непривычно маленькой.

Любой аванс за месяц считают так: смотрят, сколько рабочих дней будет и делят оклад на это количество. Так высчитывают стоимость одного дня. Получившееся число умножают на количество фактически отработанных дней до середины месяца, 15 числа. Эта сумма и приходит в виде аванса.

Например, в декабре 22 рабочих дня, а оклад сотрудника 50 тысяч рублей. Значит за каждый рабочий день в этом месяце он получает 2 272,7 рубля. К 15 числу без отпусков, отгулов и больничных человек отработает 12 дней. Для расчета аванса работодатель умножит 2 272,7 рубля на 12. Получится, что сотруднику надо будет перечислить 27 272,7 рубля.

В январе же рабочих дней будет всего 15, а к середине месяца сотрудник отработает всего четыре из них. Таким образом, выплата за первую половину января снизится более чем в два раза.

Если говорить про пример выше. В январе человек с окладом 50 тысяч рублей получит лишь 13 333,3 рубля (50 тысяч поделить на 15, получается 3 333,3 рубля за каждый день, умножаем на 4 и получаем эту сумму).

Но это не значит, что зарплата за январь так сильно урежется. По итогу месяца человек получит привычные 50 тысяч рублей, просто изменится распределение этой суммы — меньше привычного с авансом и больше привычного в день зарплаты в феврале.

Переживать по поводу своей зарплаты из-за сокращения рабочих дней в январе также стоит сотрудникам со сдельной оплатой работы. Их выплаты зависят от выработки, то есть чем больше поработает человек, тем больше получит денег.

Однако не все так плохо: в некоторых организациях «сдельщикам» выплачивают компенсации в таких ситуациях. Но это решение полностью зависит от руководства.

Какая зарплата будет за работу в праздничные дни

Правила оплаты труда в праздничные дни имеют свои особенности. Например, работникам на окладе за труд в праздники начисляют минимум двойную оплату, сдельщикам — по двойным расценкам, а тем, кто работает по тарифной системе, — минимум двойную ставку.

Те, у кого сменный график (например, два через два) работа в обычные выходные не оплачивается дополнительно, но вот за праздничные дни положена двойная оплата. При этом работник может выбрать дополнительный выходной вместо двойной оплаты.

Напомним, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 093 рублей. Подробнее об этом мы писали здесь.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем