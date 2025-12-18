За ЖКУ в 2026 году придется платить по-другому: в какие даты нужно оплачивать коммуналку

Пока россияне должны оплачивать квитанции до 10-го числа каждого месяца Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

С марта 2026 года россияне начнут по-другому платить за ЖКУ. Крайний срок оплаты квитанций сдвинется на 5 дней позже. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Очередной социально важный закон для нашего комитета, призванный перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед — с 10-го числа каждого месяца на 15-е — вступит в силу с марта 2026 года», — сказал депутат.

Он отметил, что закон должен поддержать граждан, которые получают зарплату 12-го или 15-го числа. Им станет удобнее оплачивать ЖКУ после поступления денег. Колунов подчеркнул, что изменение позволит избежать просрочек и начисления пени.

«Также закон переносит крайние сроки предоставления платежек с 1-го числа каждого месяца на 5-е. Это даст дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, чтобы произвести расчет начислений и избежать неточностей», — добавил депутат в разговоре с ТАСС.

При этом в январе 2026 года крайний срок оплаты ЖКУ выпадет на 12-е число из-за выходных. В феврале за коммунальные услуги нужно будет заплатить по прежнему графику — до 10-го числа.