Вырастут пенсии, выплаты семьям и не только: что нас ждет в начале 2026 года

Уже с начала 2026 года в России начнется повышение всевозможных выплат и пенсий россиянам. Подробности о всех нюансах рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Разбираемся, какие изменения ждут россиян.

Пенсии станут больше

С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%. Базовая часть пенсии составит 9 584 рубля. Средняя страховая пенсия по старости достигнет 27 000 рублей, рассказал Говырин.

Фиксированная выплата — это базовая часть страховой пенсии. То есть гарантированная сумма, которую государство платит вне зависимости от основания: по старости, по инвалидности или в случае потери кормильца. К ней добавляют сумму накопленных пенсионных коэффициентов.

«Перерасчет для работающих пенсионеров в августе сохранится и будет произведен без заявлений, по данным о страховых взносах за прошедший год», — отметил депутат в разговоре с ТАСС.

Военные пенсионеры тоже получат прибавку.

«С начала года коэффициент денежного довольствия в расчете увеличится до 93,59 процента, а в октябре ожидается дополнительное повышение, которое традиционно уточняется в рамках бюджета», — отметил депутат.

Кроме того, поднимут в 2026 году и стоимость одного пенсионного балла, который напрямую влияет на размер пенсии. Он вырастет до 156 рублей 76 копеек.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составляет 30 баллов. При расчете пенсий количество накопленных ИПК умножают на их стоимость. К этой сумме добавляют фиксированную выплату.

Поддержка семей с детьми

С 1 февраля при рождении малыша можно будет получить 28 773 рубля единовременно. Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет будет варьироваться от 10 790 рублей до 83 000 рублей.

Выплаты на детей до 17 лет будут зависеть от прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 18 939 рублей на душу населения.

«Для детей эта величина составит 18 371 рубль, а для трудоспособных граждан — 20 644 рубля. Соответственно, ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50 процентов прожиточного минимума, 13 778 рублей при 75 процентах и 18 370 рублей при 100 процентах», — уточнил Говырин.

Материнский капитал тоже станет больше:

На первого ребёнка — 737 204 рубля;

На второго ребёнка (если за первого средства не получались) — 974 189 рублей;

На второго (если получали на первенца) — 236 983 рубля.

Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, а также на накопительную часть пенсии родителя после достижения ребенком трех лет.

Декретные выплаты для работающих мам вырастут до:

955 836 рублей при обычных родах (140 дней)

1 065 074 рубля при осложнённых родах (156 дней)

1 324 515 рублей при многоплодной беременности (194 дня)

«Базой для расчета остается средний дневной заработок за два предшествующих года», — уточнил Говырин.

Другие важные изменения

Выплаты ветеранам и инвалидам вырастут на 6,8%;

Минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля;

Увеличатся выплаты по больничным и уходу за ребёнком.