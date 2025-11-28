НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
С 1 января в России увеличат пенсии. Кому и на сколько — цифры от Соцфонда

С 1 января в России увеличат пенсии. Кому и на сколько — цифры от Соцфонда

Собрали главное о будущей индексации

С 1 января 2026 года в России планируют проиндексировать страховые пенсии на 7,6%. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

В пресс-службе подчеркнули, что все необходимые средства уже заложены в проекте бюджета Социального фонда.

«Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции — на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей, и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы в привычные даты — с 1 апреля — по темпам роста прожиточного минимума, то есть на 6,8%. Соответствующий проект бюджета Социального фонда был принят во втором чтении», — цитируют журналисты заместителя министра труда и социальной защиты России Андрея Пудова.

Индексация пенсий с 1 января затронет 38 млн пенсионеров. Стоимость одного пенсионного коэффициента станет равна 156 рублей 76 копеек.

Недавно мы писали о том, что пожилые россияне могут вдвое увеличить свою пенсию. Прочитайте, как это сделать.

Пенсии в России ежегодно индексируют — и 2026 год не станет исключением. Как будут меняться выплаты для пожилых граждан буквально каждый месяц — в нашем материале.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
