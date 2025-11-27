НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

2 м/c,

вос.

 756мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,59
EUR 91,50
Экопроекты российских компаний
Ярославцы в НХЛ
«Умные решения»
Куда сдать лампы
Новые корпуса для школ и детсадов
Крысы в жилом доме
Приговор после гибели младенца
Продают Центральный рынок
Объединят центры соцобслуживания
Экономика России угрожает новая пенсионная реформа: из-за чего и каких изменений ждать

России угрожает новая пенсионная реформа: из-за чего и каких изменений ждать

Уже через пару лет повторится ситуация 2018 года, когда возраст выхода на пенсию пришлось поднять

219
Разрыв между пенсиями и зарплатами увеличится | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUРазрыв между пенсиями и зарплатами увеличится | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Разрыв между пенсиями и зарплатами увеличится

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россия оказалась на пороге тяжелого выбора: с каждым годом повышается риск новой пенсионной реформы. Дело в том, что количество работающего населения сокращается, при этом число пенсионеров растет. А именно трудящиеся содержат пожилых граждан за счет уплаты страховых взносов. Предыдущая реформа улучшила ситуацию и снизила нагрузку на пенсионную систему, но эффект был временный. Подробнее расскажем о том, каких изменений стоит ожидать в будущем.

Пенсионная реформа в России началась с 1 января 2019 года. Она была направлена на решение проблемы финансирования пенсионной системы в условиях старения населения и уменьшения числа работающих граждан. 

Реформа продлится до 2028 года. Во время переходного периода пенсионный возраст ежегодно увеличивается на шесть месяцев для каждой новой группы пенсионеров. В итоге женщины будут выходить на заслуженный отдыха не в 55, а в 60 лет. Мужчины — не в 60, а в 65 лет. 

В большей степени пенсии формируются за счет страховых взносов. Их работодатель платит за своих сотрудников в Социальный фонд. К ним добавляются трансферты из федерального бюджета, напомнили в Лаборатории исследований базового пенсионного дохода Института экономики РАН.

Однако количество взносов от населения будет сокращаться, указано в их статье «Старение населения и демографическая нагрузка на российскую пенсионную систему» в «Вестнике ИЭ РАН». Всё потому, что в ближайшие годы будут стареть многочисленные позднесоветские поколения, в то время как в фертильный возраст вошли или войдут относительно малочисленные поколения женщин, рожденных после 1990 года. В это же время будет сокращаться и численность работающих: 

  • если в 2024 году среднегодовая численность мужчин 25–54 лет была равна 30 млн человек, то к 2026 году она снизится на 1,8%, к 2028 году — на 3,3%, к 2030 году — на 4,8%;

  • среднегодовая численность женщин 30–54 лет, равная в 2024 году 28 млн человек, к 2026, 2028 и 2030 году уменьшится на 1,7, 3,9 и 6,4% соответственно. 

В результате даже с учетом роста числа работающих пенсионеров и предпенсионеров количество занятых к 2026 году относительно 2024 года сократится на 1,8%, к 2028-му — на 2,8%, а к 2030 году — уже на 3,6%.

В итоге совокупный эффективный «коэффициент демографической нагрузки пожилыми» в 2025–2045 годах увеличится с 37,1 до 51,2%. А это ровно тот же показатель, что и в 2018 году, когда и приняли решение о проведении реформы, пишет «Коммерсант».

Постепенно пенсионная система будет требовать всё больше трансфертов из федерального бюджета. Из-за этого будет расти разрыв между трудовым и пенсионным доходом, особенно при увеличении зарплат. 

В итоге возможно, что власти частично откажутся от страховой пенсионной модели и перейдут к схеме базового пенсионного дохода. В исследовании указано, что такой подход неизбежно потребует пересмотра стандартов минимального социального обеспечения и, возможно, переоценки МРОТ, который даже с учетом повышения в последние годы вряд ли может обеспечить пожилым желаемый уровень благосостояния.

Базовый пенсионный доход — часть пенсии, не зависящая от суммы уплаченных страховых взносов.  

Однако если не затягивать и перейти на новую систему в ближайшее время, то она может стимулировать работающих россиян делать больше частных долгосрочных инвестиций, что в перспективе может обеспечить «длинными» деньгами правительственные проекты.

Ждать же нового повышения пенсионного возраста не стоит, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Разговоры о новой реформе появились после новостей о том, что депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила с законодательной инициативой увеличить пенсионный возраст для мужчин до 75 лет, а для женщин — до 70 лет. Позднее она опровергла эти слова.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Пенсионная реформа Выплаты и пособия Страховые взносы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Инженер1
20 минут
Никакой необходимости нет. Перенаправьте денежные потоки на пенсов и окажется, что и возраст выхода на пенсию можно вернуть. Военным пенсам платить , как всем остальным. Главного пенсионера закатать за Можай.
Гость
16 минут
Один известный деятель уже обещал, что пенсионный возраст поднимать будут. И чо по факту?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление