В январе россиян ждет больше выходных, чем рабочих дней — как это отразится на зарплатах

Если в выходной день сотрудник выходит на работу, то ему производят двойную оплату труда

В январе 2026 года жители России будут работать всего 15 дней из 31. Как отразятся на зарплате такие долгие выходные, рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По его словам, граждане в полном объеме получат окладную часть.

«Окладная часть сокращаться не будет. Что касается премиальной части, стимулирующих выплат, здесь всё зависит от того, как прописано в трудовом договоре и какие возможности у работодателя», — цитирует ТАСС слова депутата.

В свою очередь, при сдельной оплате труда размер зарплаты будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено.

«Вне зависимости от того, какая система оплаты труда — сдельная или фиксированная, если в выходной день работник выходит на работу, то у него происходит двойная оплата либо компенсация в виде дополнительного дня к оплачиваемому отпуску», — сказал Нилов.

Недавно в Госдуме утвердили размер МРОТ. С 1 января 2026 года он вырастет до 27 093 рублей. Подробнее о том, какой будет минимальная зарплата и другие выплаты в следующем году, можно узнать в отдельном материале.

Ранее депутаты Госдумы предложили ежегодно индексировать заработные платы сотрудникам.