НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 753мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
Президентский теплоход на Волге
«Умные решения»
Когда придет похолодание со снегом
Компании, которые создают будущее области
Депутат раскритиковал питание детей
Массовая драка в кафе. Видео
Продают скандальный недострой
Детские спектакли на Новый год
Экономика В январе россиян ждет больше выходных, чем рабочих дней — как это отразится на зарплатах

В январе россиян ждет больше выходных, чем рабочих дней — как это отразится на зарплатах

В первый месяц 2026 года граждане будут отдыхать 16 дней

72
Если в выходной день сотрудник выходит на работу, то ему производят двойную оплату труда | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЕсли в выходной день сотрудник выходит на работу, то ему производят двойную оплату труда | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Если в выходной день сотрудник выходит на работу, то ему производят двойную оплату труда

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

В январе 2026 года жители России будут работать всего 15 дней из 31. Как отразятся на зарплате такие долгие выходные, рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По его словам, граждане в полном объеме получат окладную часть.

«Окладная часть сокращаться не будет. Что касается премиальной части, стимулирующих выплат, здесь всё зависит от того, как прописано в трудовом договоре и какие возможности у работодателя», — цитирует ТАСС слова депутата.

В свою очередь, при сдельной оплате труда размер зарплаты будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено.

«Вне зависимости от того, какая система оплаты труда — сдельная или фиксированная, если в выходной день работник выходит на работу, то у него происходит двойная оплата либо компенсация в виде дополнительного дня к оплачиваемому отпуску», — сказал Нилов.

Недавно в Госдуме утвердили размер МРОТ. С 1 января 2026 года он вырастет до 27 093 рублей. Подробнее о том, какой будет минимальная зарплата и другие выплаты в следующем году, можно узнать в отдельном материале.

Ранее депутаты Госдумы предложили ежегодно индексировать заработные платы сотрудникам.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Зарплата Деньги Праздник Новый год Выходной
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление