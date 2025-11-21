Куда потратят наши налоги? Изучаем бюджет страны, в котором на оборону выделили в 6 раз больше, чем на образование

Бюджет страны мы уже изучили, вам остается только прочитать текст Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждую осень депутаты Госдумы рассматривают закон о том, как в следующем году будут тратиться деньги россиян — бюджет страны. Его проект уже приняли в финальном, третьем, чтении. Впереди еще его утверждение Советом Федерации, а после — подписание президентом страны Владимиром Путиным. Навряд ли что-то изменится к тому моменту как законопроект станет полноценным законом, поэтому можно смело заглядывать в тысячи страниц этого документа, чтобы понять, как распределили деньги на 2026 год и как спланировали их тратить в 2027–2028 года. Принятый текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы. Законодатели утвердили, что в 2026 году доходы бюджета составят 40,28 триллиона рублей, то есть страна заработает на 10 млрд меньше, чем в 2025 году. А вот потратить планируют сильно больше (на 2,6 трлн рублей), чем годом ранее — 44,06 трлн. Примечательно, что в прошлые года дефицит бюджета старались сокращать: в 2023 году закладывали 2,9 триллиона рублей, в 2024 — 1,59 трлн, в 2025 году — 1,1 трлн. Год грядущий же будет более расточительным — нехватка бюджета составит 3,7 трлн рублей.

Расходы растут, а доходы за ними не поспевают Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Больше всего денег страна заработает с оборотных налогов: НДС, акцизы и пошлины принесут в бюджет 20,36 триллиона рублей. Еще 9,2 трлн рублей принесут налоги на доходы, доходы от использования имущества, прочие рентные доходы и утильсбор. Нефтегазовые доходы — на третьем месте с показателем в 8,9 трлн рублей, следует из документа Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Кстати, именно Минфин получит больше всего средств из бюджета. Так происходит из года в год — около трети суммы отдается министерству под руководством Антона Силуанова. Изначально ему планировали отдать 13,14 триллиона рублей, но к третьему чтению сумма выросла до 13,32 трлн.

На самом деле часть денег Минфина в итоге окажется в других ведомствах Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Но это не значит, что все деньги потратят на цели, поставленные свыше, и другие нужды ведомства. В задачи Министерства финансов входит развитие экономики и управление финансами страны, а значит ведомство выступает, если так можно сказать, распределительным центром. Например, часть денег пойдет на различные национальные проекты и государственные программы, но не только. В эту же сумму входят расходы на пенсию для различных групп населения, всевозможные пособия, например декретные выплаты, а также материнский капитал. Средства на национальную оборону тоже выделит Минфин из распределенных ему средств. Кстати, это самый большой кусок расходов — 12,9 триллиона рублей. На что еще потратит деньги Минфин: Соцполитика — 7,1 трлн ₽;

Национальная экономика — 4,7 трлн ₽;

Нацбезопасность и правоохрана, а также обслуживание госдолга — по 3,9 трлн ₽ на каждый пункт;

ЖКХ — 1,99 трлн ₽;

Здравоохранение — 1,87 трлн ₽;

Образование — 1,74 трлн ₽. Тратиться на оборону будет и одноименное Министерство обороны. Ему (тоже традиционно) достался следующий по величине кусок от бюджета страны на 2026 год. Однако, если Минфину денег при рассмотрении бюджета добавили, то ведомству под руководством Андрея Белоусова наоборот сократили и сразу на триллион рублей — с 4,3 триллиона рублей до 3,23 трлн. И это очень удивительно: последние несколько лет расходы на Минобороны росли уверенными темпами. За предыдущие 4 года они удвоились — с 2,02 трлн в 2022 году до 4,2 трлн в текущем.

С чем связано такое резкое сокращение расходов, пока непонятно Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Другие силовые ведомства будут тратиться сильно скромнее. МВД получит из бюджета 1,66 триллиона рублей, Росгвардия — 446,4 миллиарда, а Следственный комитет — 78,39 миллиарда. Но у них в отличие от Минобороны сумма выросла по сравнению с прошлым годом.

МВД на третьем месте по распределению бюджетных средств Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Более близкие нам, простым людям, сферы, будут жить гораздо скромнее. Например, на сферу здравоохранения, то есть Минздраву выделили всего 803 миллиарда. Однако эти деньги пойдут вовсе не на лечение людей, а на реализацию различных проектов, переподготовку кадров, научные исследования или развитие образования в этой сфере.

Расходы Минздрава немного сократили после резкого подъема годом ранее Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Деньги на медицинскую помощь заложены в другом бюджете — Фонда обязательного медицинского страхования. Его тоже рассматривала Госдума и приняла в третьем чтении. Согласно документу, в 2026 году на это планируется потратить 4,79 триллиона рублей. Отдельный бюджет есть также у Фонда пенсионного и социального страхования. В его задачи входит выплачивать россиянам пенсии, различные пособия на детей, маткапитал и всевозможные социальные выплаты. На нужды этого Фонда в 2026 году потратят 18,74 трлн рублей. На образование, как и здравоохранение, уйдет относительно немного. Министерству просвещения выделят 507,68 миллиардов — это в шесть раз меньше расходов на Минобороны. Эти средства пойдут на воспитание и образование, но только общее. Высшее образование находится в ведении другого ведомства — Минобрнауки. Ему из бюджета выделят тоже скромные 967,5 миллиардов.

Денег относительно немного, но заметен резкий рост после трех лет примерно одинаковых значений Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU