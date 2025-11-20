НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика С новым МРОТом! Как вырастет минимальная зарплата, а вместе с ней и выплаты в 2026 году

С новым МРОТом! Как вырастет минимальная зарплата, а вместе с ней и выплаты в 2026 году

Сумма увеличится больше чем на 20%

42
Выплаты вырастут вслед за минимальной зарплатой | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВыплаты вырастут вслед за минимальной зарплатой | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Выплаты вырастут вслед за минимальной зарплатой

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года вырастет до 27 093 рублей. Сегодня Госдума утвердила этот размер, рассмотрев в финальном, третьем чтении бюджет на следующий год.

«В следующем году его размер (МРОТ — прим. ред.) увеличится на 20,7%, а отношение к медианной заработной плате составит 48%», — указано в пояснительной записке к законопроекту на сайте Госдумы.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Повышение МРОТ коснется тех, чья зарплата напрямую привязана к «минималке». По закону, если сотрудник работает на полную ставку, его зарплата не может быть меньше установленного показателя. Это значит, что всем, кто получает меньше 27 093 рублей с 1 января будут обязаны поднять зарплату.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование. Показатель различается для разных групп населения, поскольку учитывает их потребности и расходы.

Вырастут и другие выплаты от работодателя. Среди них, например оплата больничного листа. В 2026 году минимальная дневная выплата по больничному вырастет на 94 рубля — с 873 до 967 рублей без учета региональных коэффициентов.

Кроме этого, изменится и ряд социальных выплат:

  • пособия по беременности и родам — максимальная сумма 955 тысяч 838 рублей рублей вместо 794 тысячи 355 рублей (за 140 дней отпуска при одноплодной беременности без осложнений);

  • по уходу за ребенком — максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан вырастет с 69 тысяч рублей до 83 тысяч рублей.

Итоговые минимальные суммы выплат будут зависеть от утверждённых значений МРОТ и возможных корректировок законодательства. Кроме того, в каждом регионе показатель будет разный: власти вправе установить иной размер минимальной оплаты труда, но он не может быть ниже федерального.

Подробнее о том, кому проиндексируют выплаты в 2026 году можно узнать здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
МРОТ Выплата Больничные Пособие
