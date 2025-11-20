С новым МРОТом! Как вырастет минимальная зарплата, а вместе с ней и выплаты в 2026 году

Выплаты вырастут вслед за минимальной зарплатой Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года вырастет до 27 093 рублей. Сегодня Госдума утвердила этот размер, рассмотрев в финальном, третьем чтении бюджет на следующий год. «В следующем году его размер (МРОТ — прим. ред.) увеличится на 20,7%, а отношение к медианной заработной плате составит 48%», — указано в пояснительной записке к законопроекту на сайте Госдумы.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Повышение МРОТ коснется тех, чья зарплата напрямую привязана к «минималке». По закону, если сотрудник работает на полную ставку, его зарплата не может быть меньше установленного показателя. Это значит, что всем, кто получает меньше 27 093 рублей с 1 января будут обязаны поднять зарплату.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование. Показатель различается для разных групп населения, поскольку учитывает их потребности и расходы.