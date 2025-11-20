НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Госдума окончательно решила, что делать с НДС: как вырастут налоги, а кому дадут поблажку

Госдума окончательно решила, что делать с НДС: как вырастут налоги, а кому дадут поблажку

В Госдуме приняли закон, который с 2026 года повысит налог на добавленную стоимость (НДС) до 22%. Но для многих важных товаров, которые мы часто покупаем, например, продукты, лекарства и одежда, сохранится более низкая ставка налога — 10%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

Долгое время НДС был на уровне 18% — с 2004 года по 2019 год. Шесть лет назад его подняли сразу на 2% — до 20%, но на этот раз уровень ставки не задержался так надолго. При этом льготную ставку НДС (10%) не меняют уже давно — более 30 лет.

Документ, принятый Госдумой, вносит комплексные поправки в Налоговый кодекс. Изменения касаются не только ставок НДС, но и вводят новые способы поддержки для бизнеса, а также уточняют правила для некоторых видов товаров и операций.

Изменения затронут и льготную ставку в 10%. В числе товаров первой необходимости, налог на которые не поднимут:

  • Основные продукты питания;

  • Лекарства и медицинские изделия;

  • Товары для детей;

  • Периодические печатные издания и книги;

  • Племенные сельскохозяйственные животные.

Однако из «льготного» списка исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. С 2026 года на такие товары будет взиматься обычный налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 22%.

Кроме того, появится ряд послаблений для бизнеса. Важная мера — запрет на наказание для малых и средних предприятий (МСП), которые впервые в 2026 году перейдут на НДС и в этот период допустят нарушения. Таким образом бизнес сможет адаптироваться без риска получить штрафы.

Но пока для одних делают послабления, другие столкнутся с ужесточением правил. Все дело в том, что порог доходов для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при упрощенной системе налогообложения начнут постепенно снижать. В 2026 году его опустят до 20 миллионов рублей, вместо 60 миллионов. В 2027 году снизят до 15 миллионов рублей, а с 2028 года будет достаточно иметь доход всего в 10 миллионов рублей.

Еще компании смогут однократно отказаться от использования сниженных ставок НДС.

Подробнее о том, как повышение НДС отразится на простых людях и бизнесе, как изменятся цены и что делать с деньгами, мы рассказали здесь.

Гость
55 минут
Ничего нового, депутаты и министры историю не читали, про Октябрь 17го года не слышали, поэтому им проще отнять факелы и вилы повышением цен, как налогами, так ставками рефинансирования и ЖКХ, прикрываясь инфляцией, вместо того, чтобы изымать куски финансового пирога у тех, у кого ржавеет, даже если эти куски в экономическом обороте.
Гость
25 минут
Автор подает все так, как будто нам милость устроили, бизнес будет процветать, а наши холодильники наполняться
