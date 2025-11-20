НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 757мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,94
EUR 93,78
Экопроекты российских компаний
Продают огромный недострой
«Умные решения»
Будет ли салют в Новый год
Компании, которые создают будущее области
Стоимость парковок
Шайба попала в голову
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Экономика Одним сразу две пенсии, другим — солидная прибавка: как изменятся выплаты пожилым в декабре

Одним сразу две пенсии, другим — солидная прибавка: как изменятся выплаты пожилым в декабре

Многие получат бонусы к Новому году

213
Уточните, когда именно придёт пенсия | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUУточните, когда именно придёт пенсия | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Уточните, когда именно придёт пенсия

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В декабре многих пенсионеров ждет приятный сюрприз. Некоторым поднимут выплаты, а другим и вовсе заплатят сразу две пении. Как так вышло и на что можно рассчитывать в следующем месяце — в нашем материале.

Кому и на сколько повысят пенсии

Россияне старше 80 лет и инвалиды 

У россиян, которым исполнилось 80 лет в ноябре, вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии как раз перед Новым годом. В декабре она удвоится — с 8 907,70 до 17 815,40 рублей. Повышение произойдет автоматически, для этого не требуется никаких документов и заявлений.

Фиксированная выплата — это базовая часть страховой пенсии. То есть гарантированная сумма, которую государство платит вне зависимости от основания: по старости, по инвалидности или в случае потери кормильца. К ней добавляют сумму накопленных пенсионных коэффициентов.

Аналогичную прибавку получат и те, кому установили первую группу инвалидности. Но есть одно важное уточнение — на такое повышение можно рассчитывать только один раз. То есть у инвалида, получившего эту прибавку, при достижении 80 лет фиксированная выплата удваиваться не будет. 

Дополнительно для этих категорий назначается надбавка за уход — 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для тех, кто получает государственную выплату. Ранее ежемесячная надбавка назначалась тому, кто ухаживает за нетрудоспособным гражданином, а теперь эта сумма включается в пенсию инвалида или человека старше 80 лет и индексируется наравне с ней. 

Недавно уволившиеся

В 2025 году пенсии работающих пенсионеров начали индексировать впервые с 2016 года, однако перерасчет за предыдущие годы они по-прежнему могут получить только после увольнения. Именно на эту прибавку в декабре смогут рассчитывать те работающие пенсионеры, которые решили уйти на заслуженный отдых.

Подавать заявление в Соцфонд для увеличения выплат не нужно. Факт прекращения трудовой деятельности отметят в системе автоматически, когда работодатель передаст эти сведения. Получается, что если пенсионер продолжал работать, но потом решил уйти на заслуженный отдых, он автоматически начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций. 

Пенсионеры с иждивенцами

Увеличить выплаты могут и те, кто начнет ухаживать за нетрудоспособными родственниками. К ним относятся дети, родители или супруг с инвалидностью, братья, сестры и внуки до 18 лет или до 23 лет, если они являются инвалидами с детства или продолжают очное обучение и не работают.

Доплата за каждого иждивенца составляет треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии: 2 969 рублей за каждого. Но доплачивать будут не более, чем за трех человек. В 2026 году размер этой выплат вырастет до 3 217,49 рубля за каждого.

Для оформления нужно подать заявление и предоставить подтверждающие документы в Соцфонд.

Кому выплатят сразу две пенсии

Самую ощутимую «прибавку» получат те, кому выплачивают пенсию в первые дни месяца. Правда это будет разовая ситуация. Все дело в новогодних праздниках. Первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции. Поэтому в последний месяц года части получателей выплатят сразу две пенсии: в начале месяца за декабрь, а в последние числа уходящего года — авансом за январь.

Если получаете пенсию через почту, она придет с 3 по 25 декабря. Точная дата у всех индивидуальна. Получить свои деньги можно в кассе местного отделения или с доставкой на дом. Узнать точную дату получения пенсии в любом регионе можно по телефону горячей линии или в местном отделении СФР.

К слову, та пенсия, которую выплатят авансом за январь, окажется больше. Дело в том, что с 1 января 2025 года ожидается повышение выплат для всех категорий пенсионеров в России на 7,6%. Именно на это значение повысятся пенсии.

Помимо этого в Госдуме предложили выплачивать 13 пенсию. Таким образом, по мнению авторов инициативы, у пожилых граждан бы появились средства на покупку подарков детям, внукам и в целом на празднование Нового года. 

Кто выйдет на пенсию 

Из-за постепенного увеличения пенсионного возраста в 2025 году на заслуженный отдых никто не вышел. Рассчитывать на пенсию могли только те, кто имеет право на досрочный выход, например, многодетные матери и сотрудники вредных и опасных производств.

В 2026 году на пенсию по старости выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967. Для получения страховой пенсии им необходимо накопить 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа. 

Когда буду расти пенсии | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Когда буду расти пенсии | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Когда буду расти пенсии

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Если отработать достаточное количество времени не удалось, то придется копить стаж и ИПК дальше. Если этого не удастся сделать за пять лет, пенсионеру назначат социальную пенсию по старости.

При желании пенсионные баллы и стаж можно купить. В 2025 году минимальный взнос составляет 59 241,6 рублей. На эту сумму можно получить год стажа и 0,976 балла. Максимальный взнос — 473 932,8 рублей, за это начислят 7,808 балла.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Выплаты и пособия Пенсия Декабрь Индексация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Опять нищие копейки кидают как псам)))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление