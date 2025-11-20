Одним сразу две пенсии, другим — солидная прибавка: как изменятся выплаты пожилым в декабре

У россиян, которым исполнилось 80 лет в ноябре, вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии как раз перед Новым годом. В декабре она удвоится — с 8 907,70 до 17 815,40 рублей. Повышение произойдет автоматически, для этого не требуется никаких документов и заявлений.

В декабре многих пенсионеров ждет приятный сюрприз. Некоторым поднимут выплаты, а другим и вовсе заплатят сразу две пении. Как так вышло и на что можно рассчитывать в следующем месяце — в нашем материале.

Фиксированная выплата — это базовая часть страховой пенсии. То есть гарантированная сумма, которую государство платит вне зависимости от основания: по старости, по инвалидности или в случае потери кормильца. К ней добавляют сумму накопленных пенсионных коэффициентов.

Аналогичную прибавку получат и те, кому установили первую группу инвалидности. Но есть одно важное уточнение — на такое повышение можно рассчитывать только один раз. То есть у инвалида, получившего эту прибавку, при достижении 80 лет фиксированная выплата удваиваться не будет.

Дополнительно для этих категорий назначается надбавка за уход — 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для тех, кто получает государственную выплату. Ранее ежемесячная надбавка назначалась тому, кто ухаживает за нетрудоспособным гражданином, а теперь эта сумма включается в пенсию инвалида или человека старше 80 лет и индексируется наравне с ней.

Недавно уволившиеся

В 2025 году пенсии работающих пенсионеров начали индексировать впервые с 2016 года, однако перерасчет за предыдущие годы они по-прежнему могут получить только после увольнения. Именно на эту прибавку в декабре смогут рассчитывать те работающие пенсионеры, которые решили уйти на заслуженный отдых.

Подавать заявление в Соцфонд для увеличения выплат не нужно. Факт прекращения трудовой деятельности отметят в системе автоматически, когда работодатель передаст эти сведения. Получается, что если пенсионер продолжал работать, но потом решил уйти на заслуженный отдых, он автоматически начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

Пенсионеры с иждивенцами

Увеличить выплаты могут и те, кто начнет ухаживать за нетрудоспособными родственниками. К ним относятся дети, родители или супруг с инвалидностью, братья, сестры и внуки до 18 лет или до 23 лет, если они являются инвалидами с детства или продолжают очное обучение и не работают.

Доплата за каждого иждивенца составляет треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии: 2 969 рублей за каждого. Но доплачивать будут не более, чем за трех человек. В 2026 году размер этой выплат вырастет до 3 217,49 рубля за каждого.

Для оформления нужно подать заявление и предоставить подтверждающие документы в Соцфонд.

Кому выплатят сразу две пенсии

Самую ощутимую «прибавку» получат те, кому выплачивают пенсию в первые дни месяца. Правда это будет разовая ситуация. Все дело в новогодних праздниках. Первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции. Поэтому в последний месяц года части получателей выплатят сразу две пенсии: в начале месяца за декабрь, а в последние числа уходящего года — авансом за январь.

Если получаете пенсию через почту, она придет с 3 по 25 декабря. Точная дата у всех индивидуальна. Получить свои деньги можно в кассе местного отделения или с доставкой на дом. Узнать точную дату получения пенсии в любом регионе можно по телефону горячей линии или в местном отделении СФР.

К слову, та пенсия, которую выплатят авансом за январь, окажется больше. Дело в том, что с 1 января 2025 года ожидается повышение выплат для всех категорий пенсионеров в России на 7,6%. Именно на это значение повысятся пенсии.

Помимо этого в Госдуме предложили выплачивать 13 пенсию. Таким образом, по мнению авторов инициативы, у пожилых граждан бы появились средства на покупку подарков детям, внукам и в целом на празднование Нового года.

Кто выйдет на пенсию

Из-за постепенного увеличения пенсионного возраста в 2025 году на заслуженный отдых никто не вышел. Рассчитывать на пенсию могли только те, кто имеет право на досрочный выход, например, многодетные матери и сотрудники вредных и опасных производств.

В 2026 году на пенсию по старости выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967. Для получения страховой пенсии им необходимо накопить 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа.