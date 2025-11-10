Работодателей в России обяжут ежегодно поднимать зарплаты сотрудникам

Рост зарплат будет зависеть от уровня инфляции Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Госдуму внесли законопроект об обязательной индексации заработных плат не реже одного раза в год. Как говорится в пояснительной записке, изменения предлагают внести в статью 134 Трудового кодекса РФ. Эта статья предусматривает обязательную индексацию зарплат, однако сроки и периодичность повышения оклада законодательно не установлены.

«В скором времени планирую внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий конкретные сроки (не реже одного раза в год) и минимальный уровень индексации заработной платы (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов», — цитирует ТАСС слова депутата Ярослава Нилова.

Как отметил депутат, у бизнеса нет четко регламентированных обязательств по индексации зарплат — предприниматели ориентируются на прибыль компании, достижение KPI, перспективы ситуации на рынке. Из-за этого сотрудникам годами могут не повышать зарплаты.