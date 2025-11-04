НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Перевел деньги в другой банк, а у тебя заблокировали карту: в чем дело

Это может произойти и в случае частых переводов с ваших вкладов

Банки используют специальные программы, которые автоматически проверяют все операции

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Российские банки всё чаще временно блокируют операции клиентов не только при подозрении на мошенничество, но и при переводах между собственными счетами. Такая ситуация связана с усилением контроля по закону о борьбе с отмыванием денег. Банки также используют специальные программы, которые автоматически проверяют все операции. Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина рассказала, как в этом случае избежать нежелательной блокировки своих счетов.

Если вы часто переводите деньги между своими счетами, дробите крупные суммы, то можете столкнуться с подозрением от банка, и ваша карта будет временно заблокирована. Также под подозрения могут попасть нетипичные поступления от третьих лиц или резкие выводы денег после долгого накопления.

По словам Бочкиной, в таких случаях банки приостанавливают операцию, чтобы подтвердить законность переводов.

«Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк», — объяснила аналитик агентству «Прайм».

Если же ваши операции приостановили, а счет временно заблокировали, то необходимо предоставить банку запрошенные документы и подтвердить, что перевод совершали лично вы и в рамках закона.

Кроме того, служба безопасности банка может заинтересоваться и частыми переводами с ваших накопительных счетов, где ежедневное начисление процента рассчитывается на средний дневной остаток. Чтобы не терять проценты, аналитик рекомендует поддерживать стабильный размер основной суммы на таком вкладе и избегать частных внесений и снятий. Лучше всего использовать этот инструмент как «копилку», а не расчетный счет.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Банк Экономика Блокировка Деньги Банковская карта
