В России изменят график выплат пенсий и детских пособий

Изменения в графике затронут только ноябрь Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ноябре 2025 года россиянам, получающим детские пособия и пенсии, стоит готовиться к изменениям в графике выплат. Как сообщают «Известия», сдвиг сроков связан с празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней.

Что изменится

1 ноября — выплата детских пособий

5 ноября — начисление ежемесячного пособия из материнского капитала

7 ноября — поступление денег работающим родителям детей до 1,5 года

Пенсионерам также не придется ждать дольше обычного — по данным «Коммерсанта», пенсии будут выплачены досрочно. Напомним, что если дата выплаты совпадает с праздником или выходным, деньги традиционно поступают на счета в последний рабочий день перед праздничными.

