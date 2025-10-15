НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

2 м/c,

южн.

 748мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,96
EUR 92,68
Комета над Ярославлем
На Соколе сдали новый дом
Зарплаты учителей
«Умные решения» в недвижимости
Изъяли землю
Новый год в Ярославле
Запрет для подростков
Борьба с пробками
Продадут участок в центре
Соседские разборки
Экономика В России изменят график выплат пенсий и детских пособий

В России изменят график выплат пенсий и детских пособий

Перенос связан с праздниками

213
Изменения в графике затронут только ноябрь | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИзменения в графике затронут только ноябрь | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Изменения в графике затронут только ноябрь

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

В ноябре 2025 года россиянам, получающим детские пособия и пенсии, стоит готовиться к изменениям в графике выплат. Как сообщают «Известия», сдвиг сроков связан с празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней.

Что изменится

  • 1 ноября — выплата детских пособий

  • 5 ноября — начисление ежемесячного пособия из материнского капитала

  • 7 ноября — поступление денег работающим родителям детей до 1,5 года

Пенсионерам также не придется ждать дольше обычного — по данным «Коммерсанта», пенсии будут выплачены досрочно. Напомним, что если дата выплаты совпадает с праздником или выходным, деньги традиционно поступают на счета в последний рабочий день перед праздничными.

В 2026 году социальные выплаты в России повысят в соответствии с уровнем инфляции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании программной комиссии «Единой России». Подробнее читайте в этом материале.

Кроме того, появится новая выплата для семей с детьми — так называемый семейный налоговый вычет. По нему родители смогут получить порядка 100 тысяч рублей. Что это такое, кто может рассчитывать на новую выплату и как ее получить, рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Пенсии Выплата Пособие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Кручу верчу, обмануть хочу...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление