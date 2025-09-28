Дойдут до каждого? Совсем скоро взыскивать долги начнут без суда — кому и к чему готовиться. Развенчиваем мифы

Долги лучше уплачивать вовремя Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Российские налоговики скоро получат новые полномочия. Да еще какие! С 1 ноября налоговая служба сможет взыскивать налоговые долги и штрафы с физических лиц во внесудебном порядке. Сейчас, напомним, долги по налогам с физлиц (кроме ИП) можно было получить только через суд.

Подписанный президентом закон гласит следующее. Сначала средства будут списываться с банковских счетов, электронных кошельков и цифровых рублей должника. И лишь если этих средств недостаточно, ФНС может обратить взыскание на имущество, за исключением предметов первой необходимости.

— Текущими нововведениями, по сути, лишь упростили процедуру взыскивания налоговых задолженностей, не лишив при этом нас права на судебную защиту, — объясняет MSK1.RU финансовый советник Алексей Родин. — Если вы не уплатили положенный налог, например, по забывчивости, ФНС будет уведомлять о будущем списании налога с вашего счета в банке через личный кабинет на сайте налоговой или на «Госуслугах». Затем у вас будет месяц на подачу возражения. Достаточно выразить несогласие, и налоговой придется обращаться в суд, как и раньше. Подобные судебные тяжбы в 99% случаев ФНС выигрывает и взыскивает долги по налогам.

— Закон вступит в силу 1 ноября. Что должен сделать каждый гражданин прямо сейчас, чтобы подготовиться к новому порядку?

— Первое и самое важное — активировать и регулярно проверять личный кабинет на «Госуслугах» и на сайте ФНС. Это ваш основной канал связи с налоговыми органами, — советует председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. — Второй, и самый очевидный, совет — своевременно уплачивать налоги. Лучшая защита от списаний — это отсутствие долгов.

— А какие конкретно долги теперь сможет списать налоговая?

— Речь идет исключительно о налоговых задолженностях, таких как налог на имущество, транспортный налог, земельный налог и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Другие виды долгов, например по кредитам или коммунальным платежам, под этот механизм не подпадают. На этот счет переживать не стоит.

— Уже сейчас в соцсетях стали разгонять панику: якобы налоговая залезет в карман каждому. Насколько обычный россиянин может считать свои финансовые права защищенными?

— Для большинства граждан, которые добросовестно уплачивают налоги и регулярно проверяют свои уведомления на «Госуслугах» или в личном кабинете ФНС, новый механизм не должен стать источником серьезных проблем. Основной риск возникает для тех, кто игнорирует официальные уведомления, не следит за своими налоговыми обязательствами или не имеет доступа к электронным сервисам.

Но даже для них законодательство предусматривает защиту. Во-первых, как уже было сказано, это обязательное уведомление и право на возражение.

Во-вторых, существуют ограничения на сумму списания: ФНС не сможет списать все средства со счета, если это приведет к тому, что у гражданина останется сумма меньше прожиточного минимума.

— А списать в счет долга могут любые деньги? Даже, например, пенсию?

— Нет. Определенные виды доходов (это социальные пособия, алименты, компенсационные выплаты и другие) защищены от списания. Те доходы, которые, говоря сухим юридическим языком, предназначены для обеспечения жизнедеятельности. И такая «защита» призвана предотвратить ситуации, когда гражданин может оказаться в крайне тяжелом финансовом положении из-за налоговых долгов.

MSK1.RU подсчитала, сколько вообще налогов россияне платят в бюджет. К 1 июня (более свежих данных у ФНС нет) физлицам было начислено по всей стране 4,2 триллиона рублей НДФЛ, из них уплачено было лишь 3 миллиарда. За тот же период земельного налога с граждан собрали почти 4,3 миллиарда, транспортного налога — чуть более 19 миллиардов, а вот госпошлин — почти 66 миллиардов.

