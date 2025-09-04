НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Одну категорию пенсионеров ожидает повышение пенсии в октябре: подробности

Одну категорию пенсионеров ожидает повышение пенсии в октябре: подробности

Выплаты увеличат после 1 октября

Через год пенсию снова проиндексируют

Через год пенсию снова проиндексируют

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Военным пенсионерам увеличат государственные выплаты. Их пенсии проиндексируют уже в октябре этого года. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Военные пенсии зависят от того, как будут индексироваться должностные оклады военных, и в октябре будет очередное повышение должностных окладов, что повлияет на индексацию военных пенсий», — объяснил депутат.

Он уточнил, что прибавка коснется не только тех, кто служил в системе Минобороны, но и пенсионеров других правоохранительных и силовых структур.

«Все те, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября получат ее уже проиндексированную», — добавил Нилов.

В октябре 2026 года выплаты военным пенсионерам также проиндексируют. Правда, насколько увеличатся пенсии, парламентарий не назвал.

Ранее мы рассказывали, какие еще выплаты пенсионерам проиндексируют в 2026 году. Также почитайте, как можно выйти на пенсию раньше положенного срока.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Пенсия Деньги Военные Пенсионер
