Россиян ждет новая выплата в 2026 году: кому она доступна и как ее получить

Россиян ждет новая выплата в 2026 году: кому она доступна и как ее получить

Речь идет о десятках тысяч рублей

В 2026 году в России появится семейная налоговая выплата. Она будет доступна родителям двух и более детей.

Выплата будет производиться в размере 7 из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Для получения семья должна соответствовать ряду критериев:

  1. Ее среднедушевой доход должен быть меньше полутора региональных прожиточных минимумов.

  2. У потенциального получателя нет долгов по алиментам.

  3. Возраст детей не должен превышать 18 лет, а в случае, если ребенок учится по очной форме обучения, — 23 года.

Согласно данным Минфина, «налоговый кешбэк» смогут получить около половины из числа всех семей с двумя и более детьми в России. Выплата будет финансироваться из федерального бюджета.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в среднем такие семьи могут получать в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что выплата будет зависеть от суммы начисленного налога, а право на ее получение — от региона. Например, в Москве прожиточный минимум выше, чем в Орловской области. Поэтому семьи с одинаковым доходом в одном регионе будут получать «налоговый кешбэк», а в другом —  нет, объяснил депутат.

Депутаты Госдумы работают над законом о похожей возможности для семей с одним ребенком. Для них также хотят снизить ставку НДФЛ до 6%.

Как объяснил Нилов, если просто снизить ставку НДФЛ, то деньги (в большей части случаев) останутся у работодателя. Чтобы исключить это, согласно инициативе, он будет удерживать и перечислять налог, а возврат суммы обеспечит государство. Это гарантирует, что деньги точно попадут к работнику.

