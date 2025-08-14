НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

4 м/c,

зап.

 752мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,60
EUR 93,39
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Откроется новая школа. Фото
Как выглядит сквер 950-летия Ярославля
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Где остались места в 10-е классы
Экономика В Госдуме призвали выдавать дополнительную пенсию. На что ее предлагают тратить

В Госдуме призвали выдавать дополнительную пенсию. На что ее предлагают тратить

Выплату хотят сделать доступной для всех пенсионеров

154
Написать комментарий
По мнению авторов идеи, пенсия облегчит жизнь пенсионерам в праздники | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПо мнению авторов идеи, пенсия облегчит жизнь пенсионерам в праздники | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

По мнению авторов идеи, пенсия облегчит жизнь пенсионерам в праздники

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию в конце года. Такое заявление сделал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.

Политик считает, что ввести 13-ю пенсию было бы справедливым и правильным решением, ведь «пенсионерам тяжело».

«Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день, — это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает», — отметил Миронов.

Предложенную дополнительную пенсию назвали по аналогии с 13-й зарплатой — поощрительной выплатой, которую выдают сотрудникам в некоторых организациях по итогам года.

Ранее мы рассказывали, какие категории пенсионеров смогут получить повышенные выплаты в сентябре. Также прочитайте, как можно выйти на пенсию раньше положенного срока.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Пенсия Выплата Деньги Прибавка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление