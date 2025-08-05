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Экономика В России дали прогноз по курсу валюты. Что будет с рублем осенью

В России дали прогноз по курсу валюты. Что будет с рублем осенью

Эксперт уверен, что курс заметно изменится

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1 комментарий
Есть основания считать, что рубль умеренно ослабнет | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЕсть основания считать, что рубль умеренно ослабнет | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Есть основания считать, что рубль умеренно ослабнет

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Осенью стоит ждать, что курс рубля придет к отметке более 85 рублей за доллар. Такой прогноз агентству «Прайм» дал Денис Попов, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Он уверен, что во втором полугодии 2025 года случится умеренное ослабление рубля. Возможные причины для этого — сезонный рост импорта, усиленный смягчением денежно-кредитных условий на фоне снижения ключевой ставки, а также давление от вторичных санкций.

«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — объяснил Попов.

Также он подчеркнул, что рубль уже показал высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению. Так что не следует ожидать, что он сильно ослабнет. Тем более что фундаментальные факторы (внешнеторговый профицит, всё еще жесткая денежно-кредитная политика и другое) продолжат поддерживать рубль.

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Комментарии
1
poschehon
28 минут
Да в в конце августа будет под сотку! Бюджет то ведь надо как-то наполнять...
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