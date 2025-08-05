В России дали прогноз по курсу валюты. Что будет с рублем осенью

Осенью стоит ждать, что курс рубля придет к отметке более 85 рублей за доллар. Такой прогноз агентству «Прайм» дал Денис Попов, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ.
Он уверен, что во втором полугодии 2025 года случится умеренное ослабление рубля. Возможные причины для этого — сезонный рост импорта, усиленный смягчением денежно-кредитных условий на фоне снижения ключевой ставки, а также давление от вторичных санкций.
«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — объяснил Попов.
Также он подчеркнул, что рубль уже показал высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению. Так что не следует ожидать, что он сильно ослабнет. Тем более что фундаментальные факторы (внешнеторговый профицит, всё еще жесткая денежно-кредитная политика и другое) продолжат поддерживать рубль.