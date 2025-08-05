В России дали прогноз по курсу валюты. Что будет с рублем осенью

Есть основания считать, что рубль умеренно ослабнет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Осенью стоит ждать, что курс рубля придет к отметке более 85 рублей за доллар. Такой прогноз агентству «Прайм» дал Денис Попов, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Он уверен, что во втором полугодии 2025 года случится умеренное ослабление рубля. Возможные причины для этого — сезонный рост импорта, усиленный смягчением денежно-кредитных условий на фоне снижения ключевой ставки, а также давление от вторичных санкций.

«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — объяснил Попов.