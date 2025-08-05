«В Костроме — одна, в Москве — другая»: Володин предложил сделать программу льготной ипотеки разной

Нужно не только улучшать условия жизни, но и закреплять людей в регионах Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ипотечная ставка в разных регионах России должна быть разной. С идеей изменить подход выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если мы понимаем, что нам надо сделать всё, чтобы Россия развивалась, значит, нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная. В Костроме — одна, в Москве — другая, в Краснодаре — третья», — сказал Володин в ходе правчаса в Госдуме.

Сейчас ипотечная ставка в стране «плоская». Это, как отметил спикер ГД, не учитывает разницу в доходах в регионах страны.

Кроме того, 40% семейной ипотеки используют в Москве. Властям надо создать условия, чтобы люди оставались и закреплялись в других городах.

«Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке», — сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Володин Саратов», посвященном работе председателя Госдумы в регионе.

По словам председателя Госдумы, в каждом регионе ипотечная ставка должна быть соразмерно средней зарплате региона. Володин отметил, что это позволит урегулировать социальную справедливость.

Сейчас активно обсуждается изменение подходов для льготных программ ипотеки. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила запретить брать семейную ипотеку вне региона прописки семьи. Идею оценили в Минфине, а в Госдуме сказали, что новый механизм получится ввести уже в 2026 году.