НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +22

1 м/c,

ю-в.

 749мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,67
EUR 92,33
Что известно о новом тренере «Локомотива»
Сколько стоит черника
Погиб подросток
Паломники пострадали в ДТП с поездом
Новый перевозчик за 13 млн
Сменился главврач ЦРБ
Аренда квартир подорожала
Дом для переселенцев
Экономика «В Костроме — одна, в Москве — другая»: Володин предложил сделать программу льготной ипотеки разной

«В Костроме — одна, в Москве — другая»: Володин предложил сделать программу льготной ипотеки разной

Условия будут зависеть от региона, в котором покупают жилье

2 068
6 комментариев
Нужно не только улучшать условия жизни, но и закреплять людей в регионах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНужно не только улучшать условия жизни, но и закреплять людей в регионах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Нужно не только улучшать условия жизни, но и закреплять людей в регионах

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ипотечная ставка в разных регионах России должна быть разной. С идеей изменить подход выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если мы понимаем, что нам надо сделать всё, чтобы Россия развивалась, значит, нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная. В Костроме — одна, в Москве — другая, в Краснодаре — третья», — сказал Володин в ходе правчаса в Госдуме.

Сейчас ипотечная ставка в стране «плоская». Это, как отметил спикер ГД, не учитывает разницу в доходах в регионах страны.

Кроме того, 40% семейной ипотеки используют в Москве. Властям надо создать условия, чтобы люди оставались и закреплялись в других городах.

«Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке», — сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Володин Саратов», посвященном работе председателя Госдумы в регионе.

По словам председателя Госдумы, в каждом регионе ипотечная ставка должна быть соразмерно средней зарплате региона. Володин отметил, что это позволит урегулировать социальную справедливость.

Сейчас активно обсуждается изменение подходов для льготных программ ипотеки. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила запретить брать семейную ипотеку вне региона прописки семьи. Идею оценили в Минфине, а в Госдуме сказали, что новый механизм получится ввести уже в 2026 году.

В ответ начали сыпаться и другие предложения. Например, от сенатора Ольги Епифановой, которая считает более целесообразным обязать семьи прописываться в новом жилье, а потом следить за их проживанием. Это также поможет сократить попытки взять квартиру по льготной программе как инвестицию.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Ипотека Вячеслав Володин Госдума
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Матрёшка
17 июля, 10:43
Зарегистрироваться можно где угодно, как это отслеживать будут? По квартирам ходить? Кто это будет делать? Бред
Гость
17 июля, 08:29
в Чечне, Дагестане одна , а Буе и Шуе другая Всё идёт по плану ведь все мы проживаем в разных странах, это хорошо известно всем обитателям замкадья
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление