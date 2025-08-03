Рубль пойдет вниз? Сколько теперь будет стоить доллар — прогнозы

Доллар по 100 к концу года эксперты не прогнозируют Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В первый день августа ЦБ установил курс доллара в размере 80,3163. Собеседники 72.RU предполагают, что дальше рубль будет слабеть. Ждать ли нам очередного «черного августа» и что будет с валютой?

Как отмечает Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы ПСБ, снижение ставки регулятором на 200 б. п. способствовало умеренному снижению рубля. При этом, добавляет он, сейчас на российскую валюту еще оказывает влияние рост геополитических рисков, который оказал более существенное давление на рубль, способствуя его ослаблению.

Зварич обращает внимание, что юань на Московской бирже поднялся выше 11 рублей, при том, что с конца мая и до середины прошлой недели китайская валюта торговалась ниже 11.

«Что же касается динамики рубля до конца года, то, на наш взгляд, снижение ставки регулятором будет одним из факторов, способствующих ослаблению национальной валюты (мы ожидаем, что ключевая ставка на конец года составит 16%). Также мы ждем активизации импорта, что увеличит спрос на валюту со стороны импортеров. Вкупе эти два фактора могут привести к снижению рубля. Так, на конец года мы ожидаем, что курс доллара может подняться до 87 рублей, а курс юаня — до 12 рублей», — дал прогноз эксперт.

Как полагают в «Цифра брокере», после решения Банка России о снижении ключевой ставки до 18% рубль сохранит стабильность при отсутствии внешних шоков.

«Несмотря на начало цикла смягчения денежно-кредитной политики, депозитные ставки остаются на исторически высоких уровнях, что будет поддерживать высокий спрос на рублевые активы. Вместе с тем высокие ставки в экономике будут сдерживать потребительскую активность и спрос на валюту со стороны импортеров», — говорит Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

По их оценкам, рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 78–81 за доллар США с постепенным движением в направлении верхней границы обозначенного диапазона, из которого сможет выйти ближе к осени по мере более активного восстановления импорта в преддверии восполнения запасов к новогодним праздникам.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», заявляет, что для рубля смягчение ДКП — это негатив, а курсы инвалют могут оттолкнуться со дна весны 2023 года.

«Снизятся кредитные расходы экспортеров и импортеров, предложение валюты на рынок сократится, а спрос на валюту под импорт повысится. Ближайшие цели — возврат доллара на круглые 80, юань уже стал выше 11. Среднесрочно — доллар в области 85–90, а юань видится в диапазоне 11,5–12», — добавил он.

В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) в Совкомбанке ожидают, что рубль в ближайшие месяцы будет торговаться в диапазоне 10,7–11,8 за юань, 77–85 за доллар, 91–100 за евро.

«Валютный рынок останется чувствительным к ходу переговоров РФ — США и развитию геополитической ситуации», — отметил Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.