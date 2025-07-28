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Осень принесет прибавку: кого ждет перерасчет зарплат

Коэффициент индексации неожиданно увеличили

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Правительство пересчитает оклады ряду госслужащих | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПравительство пересчитает оклады ряду госслужащих | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Правительство пересчитает оклады ряду госслужащих

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

С 1 октября в России пересчитают зарплаты для части бюджетников — повышение составит 7,6%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

«Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции», — заявил Говырин.

Речь идет о сотрудниках Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи и военных — как по контракту, так и по призыву. Формально индексация произойдёт в октябре, но реальные выплаты придут в ноябре.

«Что касается коммерческого сектора, постановление правительства не накладывает на бизнес прямых обязательств индексировать выплаты, — отметил депутат. — Однако норма статьи 134 Трудового кодекса сохраняет требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции. Конкретные сроки и размер повышения работодатели в частных компаниях определяют самостоятельно».

Индексация коснётся только федерального уровня. Что будет с региональными и муниципальными служащими — решают местные власти.

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Зарплата Индексация Перерасчет Бюджетники Госслужащие Госдума Выплаты
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