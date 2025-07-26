Семьи получат выплату для подготовки ребенка к школе: проверьте, можете ли вы получить ее

Деньги помогут собрать ребенка в школу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Депутаты Госдумы предложили давать семьям, в которых есть школьник, выплаты для подготовки к новому учебному году. Этот законопроект еще не рассмотрели и не приняли, но получить деньги уже возможно. Об этом рассказал другой парламентарий Алексей Говырин.

«В 2025 году некоторые семьи с детьми действительно смогут получить единовременную выплату к началу учебного года, но такая мера распространяется только на определенные случаи. Речь идет не о массовой выплате, как это было в пандемийном 2021 году, а о целевых механизмах. В первую очередь это возможность обналичивания остатка средств материнского капитала: если сумма, оставшаяся на сертификате, не превышает 10 тысяч рублей, то ее можно получить наличными без дополнительных условий», — пояснил он.

Кроме того, в некоторых регионах есть собственные меры поддержки, в том числе для школьников перед 1 Сентября. Например, в Москве семьи, признанные малоимущими или многодетными, могут рассчитывать на выплату в 13 257 рублей, в Санкт-Петербурге размер поддержки составляет 10 000 рублей для многодетных. В Подмосковье платят меньше — 3000 рублей или 7000 рублей (для малоимущих). Во Владимирской области многодетным семьям ежегодно выплачивают по 5000 рублей для обеспечения детей школьной формой либо комплектом детской одежды для занятий и спортивной формой.