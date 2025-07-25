НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 750мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,86
EUR 93,34
Накроет жара
Куда поехать на электричке
«Медвежьи» районы
Реновация Перекопа
Снесут дома
Афиша выходных
Построят микрорайон
Летние предложения медцентров Ярославля
Неожиданные штрафы
Что с домом-памятником
Экономика В Госдуме захотели выплачивать семьям по 17 тысяч рублей перед 1 сентября — условия

В Госдуме захотели выплачивать семьям по 17 тысяч рублей перед 1 сентября — условия

Получится ли принять такой законопроект?

197
1 комментарий
Выплата снизит финансовую нагрузку на родителей из-за подготовки к школе | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUВыплата снизит финансовую нагрузку на родителей из-за подготовки к школе | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Выплата снизит финансовую нагрузку на родителей из-за подготовки к школе

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Родителям перед началом учебного года нужно выплачивать разовую выплату для подготовки детей к школе. Такой законопроект подготовили депутаты Госдумы — глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Проживающий на территории РФ один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), имеющих гражданство РФ, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей) имеют право на получение раз в году денежной выплаты в связи с началом учебного года», — говорится в законе.

Размер выплаты они предлагают зафиксировать на уровне прожиточного минимума. Сейчас он составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

«Законопроект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти всё необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая. Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно, если в семье несколько детей школьного возраста», — пояснил ТАСС Нилов.

Предложение выплачивать родителям деньги для подготовки их детей к школе звучит уже не впервые, но его раз за разом отклоняют. Год назад аналогичный законопроект уже вносили на рассмотрение Госдумы. Тогда депутаты предлагали давать родителям в преддверии 1 сентября детский прожиточный минимум. Помимо этого, такой законопроект уже рассматривали в 2023 и 2022 годах.

В заключении правительства на один из предложенных ранее законопроектов говорится, что он «не согласуется с проводимой государственной политикой, направленной на повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки». Под адресностью следует понимать поддержку именно нуждающихся семей — с низким уровнем дохода.

— Я ежегодно обращаюсь к председателю правительства с тем, чтобы накануне 1 сентября каждый ребенок получил выплату из федерального бюджета, потому что семьи не справляются с тем, чтобы собрать ребенка в школу, — рассказала Городским порталам председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. — Ежегодно правительство мне говорит, что есть другие меры поддержки. К ним относят материнский капитал, единое пособие, которое введено с 2023 года. Но материнский капитал получают только на первого и второго ребенка, единое пособие из-за его критериев получают только 38% семей с детьми.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Пособия и выплаты 1 Сентября Семьи с детьми
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
32 минуты
Отмените НДС и не надо подачек с наших же денег.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы
Альберт Ищенко
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление