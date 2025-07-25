В Госдуме захотели выплачивать семьям по 17 тысяч рублей перед 1 сентября — условия

Выплата снизит финансовую нагрузку на родителей из-за подготовки к школе Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Родителям перед началом учебного года нужно выплачивать разовую выплату для подготовки детей к школе. Такой законопроект подготовили депутаты Госдумы — глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Проживающий на территории РФ один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), имеющих гражданство РФ, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей) имеют право на получение раз в году денежной выплаты в связи с началом учебного года», — говорится в законе.

Размер выплаты они предлагают зафиксировать на уровне прожиточного минимума. Сейчас он составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

«Законопроект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти всё необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая. Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно, если в семье несколько детей школьного возраста», — пояснил ТАСС Нилов.

Предложение выплачивать родителям деньги для подготовки их детей к школе звучит уже не впервые, но его раз за разом отклоняют. Год назад аналогичный законопроект уже вносили на рассмотрение Госдумы. Тогда депутаты предлагали давать родителям в преддверии 1 сентября детский прожиточный минимум. Помимо этого, такой законопроект уже рассматривали в 2023 и 2022 годах.

В заключении правительства на один из предложенных ранее законопроектов говорится, что он «не согласуется с проводимой государственной политикой, направленной на повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки». Под адресностью следует понимать поддержку именно нуждающихся семей — с низким уровнем дохода.