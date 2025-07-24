НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

4 м/c,

сев.

 748мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,45
EUR 91,79
Махинация с землей
Построят микрорайон
Неожиданные штрафы
Что с домом-памятником
Закроют отделение больницы
Стоит ли ехать на Черное море
Афиша выходных
Летние предложения медцентров Ярославля
Уберут последнюю маршрутку
Какую погоду ждать
Экономика Россиян ждет массовая индексация пенсий в августе — кому поднимут выплаты и насколько

Россиян ждет массовая индексация пенсий в августе — кому поднимут выплаты и насколько

Людям не придется никуда обращаться

338
4 комментария
На мороженое прибавки точно хватит | Источник: Иван Высочинский / 26.RUНа мороженое прибавки точно хватит | Источник: Иван Высочинский / 26.RU

На мороженое прибавки точно хватит

Источник:

Иван Высочинский / 26.RU

Социальный фонд проведет 1 августа индексацию выплат работающим пенсионерам. Она пройдет в беззаявительном порядке, а значит, людям не придется никуда обращаться — они получат повышенную пенсию автоматически.

«С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы», — говорится в сообщении СФР.

Сумма, на которую вырастет пенсия, будет у всех разная. Она будет зависеть от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за прошедший год.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, которые начисляются за каждый год работы. Чтобы узнать, сколько у вас ИПК, можно заказать выписку на портале «Госуслуги». Каждый балл стоит в 2025 году 145,69 рубля.

За один год работающий пенсионер может получить не больше трех пенсионных баллов. Значит, максимальная сумма, на которую вырастет пенсия, — 437,07 рубля.

«Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета. Важно, что и в последующие годы пенсии у работающих пенсионеров будут ежегодно индексироваться, как и у неработающих», — отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Кроме того, в августе поднимут выплаты:

  • пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в июле (+ 8907 рублей);

  • получившим инвалидность I группы (+ 8907 рублей);

  • и дадут надбавку по уходу за первыми двумя группами (+ 1314 рублей к страховой пенсии, а к государственной пенсии + 1377 рублей).

Крупную прибавку в 36,5 тысячи рублей будут получать матери-героини. По информации премьер-министра России Михаила Мишустина, тем матерям, кто уже получает пенсию, надбавку за 2025 год выплатят уже в первом полугодии 2026 года. Кроме того, эта выплата будет индексироваться ежегодно.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Пособия и выплаты Пенсия Индексация выплат
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Из статьи понятно одно - чтоб ваша пенсия хоть сколько-то ощутима выросла, вы должны быть 80-ти летней пенсионеркой, инвалидом 1 группы, ухаживающей за таким же инвалидом, и при этом имеющей звание матери-героини. Вот только при такой комбинации фактров, хоть что-то почувствуете в прибавке.
Гость
1 час
А цены на сколько вырастут не сказали?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление