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Экономика Сколько будут получать пенсионеры в 2026 году: в Совфеде назвали сумму

Сколько будут получать пенсионеры в 2026 году: в Совфеде назвали сумму

Выплаты при этом будут дважды индексировать

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3 комментария
Пенсию поднимут дважды, и она в среднем дорастет до 25 тысяч рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПенсию поднимут дважды, и она в среднем дорастет до 25 тысяч рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Пенсию поднимут дважды, и она в среднем дорастет до 25 тысяч рублей

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В следующем году средний размер пенсии, которую россияне будут получать по старости, составит 25 тысяч рублей. С таким прогнозом выступила сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова. Сумма вырастет после двойной индексации выплат.

«По последним данным Социального фонда, число пенсионеров в России в 2025 году (40,9 миллиона) уменьшилось на 208 тысяч человек по сравнению с 2024 годом (41,169 миллиона). Это связано с так называемым переходным периодом пенсионной реформы, поскольку в 2025 году основная часть граждан не выходила на пенсию по старости. В следующем году на пенсию выйдут женщины 1967 года рождения (59 лет) и мужчины 1962 года рождения (64 года). Следовательно, ожидается рост числа пенсионеров, что, в свою очередь, приведет к дополнительной нагрузке на бюджет. Запланированная двойная индексация и увеличение числа пенсионеров уже учтены, однако, возможно, потребуются дополнительные средства», — сказала она.

С 2026 года в России начнет действовать новая система индексации пенсий. В феврале выплаты пересчитают с учетом текущей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде страны.

В следующем году россиянам нужно накопить 15 лет стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, чтобы выйти на пенсию, напомнила Епифанова в беседе с «Газетой».

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, которые начисляются за каждый год работы. Чтобы узнать, сколько у вас ИПК, можно заказать выписку на портале «Госуслуги». Каждый балл стоит в 2025 году 145,69 рубля. Показатель ежегодно индексируют.

Если стажа не хватает, его можно докупить. Чтобы докупить недостающий стаж, нужно обратиться с заявлением в территориальный отдел Социального фонда. В 2025 году год стажа стоит 59 241,6 рубля. Однако купить можно не более 7,5 года стажа. Другой вариант — доработать недостающие года для выхода на пенсию, посоветовала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Пенсия Совфед Пособия и выплаты
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Комментарии
3
Гость
1 час
Цифровые рубли спешат на помощь важно сколько будует заработанная народом пенсия , но ещё сколько будет всё стоить от жкх до проезда, от цены пальмового жорева(другого не держим) до "лекарств" джинериков из братских рэспублик
Гость
44 минуты
Доработать недостающие года если не хватает баллов, посоветовала Людмила Иванова-Швец. Сама Людмила что-то тяжелей карандаша держала в своей жизни? Вот кому щас нужны пенсионеры , где дорабатывать
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