Сколько будут получать пенсионеры в 2026 году: в Совфеде назвали сумму

Пенсию поднимут дважды, и она в среднем дорастет до 25 тысяч рублей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В следующем году средний размер пенсии, которую россияне будут получать по старости, составит 25 тысяч рублей. С таким прогнозом выступила сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова. Сумма вырастет после двойной индексации выплат.

«По последним данным Социального фонда, число пенсионеров в России в 2025 году (40,9 миллиона) уменьшилось на 208 тысяч человек по сравнению с 2024 годом (41,169 миллиона). Это связано с так называемым переходным периодом пенсионной реформы, поскольку в 2025 году основная часть граждан не выходила на пенсию по старости. В следующем году на пенсию выйдут женщины 1967 года рождения (59 лет) и мужчины 1962 года рождения (64 года). Следовательно, ожидается рост числа пенсионеров, что, в свою очередь, приведет к дополнительной нагрузке на бюджет. Запланированная двойная индексация и увеличение числа пенсионеров уже учтены, однако, возможно, потребуются дополнительные средства», — сказала она.

С 2026 года в России начнет действовать новая система индексации пенсий. В феврале выплаты пересчитают с учетом текущей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде страны.

В следующем году россиянам нужно накопить 15 лет стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, чтобы выйти на пенсию, напомнила Епифанова в беседе с «Газетой».

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, которые начисляются за каждый год работы. Чтобы узнать, сколько у вас ИПК, можно заказать выписку на портале «Госуслуги». Каждый балл стоит в 2025 году 145,69 рубля. Показатель ежегодно индексируют.