«В Костроме — одна, в Москве — другая»: Володин предложил сделать программу льготной ипотеки разной

Нужно не только улучшать условия жизни, но и закреплять людей в регионах Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ипотечную ставку в разных регионах России должна быть разной. С идеей изменить подход выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если мы понимаем, что нам надо сделать все, чтобы Россия развивалась, значит, нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная. В Костроме — одна, в Москве — другая, в Краснодаре — третья», — сказал Володин в ходе правчаса в Госдуме.

Сейчас ипотечная ставка в стране «плоская». Это, как отметил спикер ГД, не учитывает разницу в доходах в регионах страны.

Кроме того, 40% семейной ипотеки используют в Москве. Властям надо создать условия, чтобы люди оставались и закреплялись в других городах.

Сейчас активно обсуждается изменение подходов для льготных программ ипотеки. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила запретить брать семейную ипотеку вне региона прописки семьи. Идею оценили в Минфине, а в Госдуме сказали, что новый механизм получится ввести уже в 2026 году.