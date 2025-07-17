НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 749мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 90,56
Подробности о гибели врача в драке
Задержали экс-директора дорожной компании
Цена проездки на новом теплоходе
Давка в автобусах
Причина закрытия популярного ночного клуба
Прогноз погоды на вторую половину лета
Скелет в лесу
Не попасть в 10-й класс
Медведь у села
Обзор цен на ягоды на рынках
Экономика «В Костроме — одна, в Москве — другая»: Володин предложил сделать программу льготной ипотеки разной

«В Костроме — одна, в Москве — другая»: Володин предложил сделать программу льготной ипотеки разной

Условия будут зависеть от региона, в котором покупают жилье

105
1 комментарий
Нужно не только улучшать условия жизни, но и закреплять людей в регионах | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUНужно не только улучшать условия жизни, но и закреплять людей в регионах | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Нужно не только улучшать условия жизни, но и закреплять людей в регионах

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ипотечную ставку в разных регионах России должна быть разной. С идеей изменить подход выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если мы понимаем, что нам надо сделать все, чтобы Россия развивалась, значит, нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная. В Костроме — одна, в Москве — другая, в Краснодаре — третья», — сказал Володин в ходе правчаса в Госдуме.

Сейчас ипотечная ставка в стране «плоская». Это, как отметил спикер ГД, не учитывает разницу в доходах в регионах страны.

Кроме того, 40% семейной ипотеки используют в Москве. Властям надо создать условия, чтобы люди оставались и закреплялись в других городах.

Сейчас активно обсуждается изменение подходов для льготных программ ипотеки. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила запретить брать семейную ипотеку вне региона прописки семьи. Идею оценили в Минфине, а в Госдуме сказали, что новый механизм получится ввести уже в 2026 году.

В ответ начали сыпаться и другие предложения. Например, от сенатора Ольги Епифановой, которая считает более целесообразным обязать семьи прописываться в новом жилье, а потом следить за их проживанием. Это также поможет сократить попытки взять квартиру по льготной программе, как инвестицию.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Ипотека Вячеслав Володин Госдума
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
в Чечне, Дагестане одна , а Буе и Шуе другая Всё идёт по плану ведь все мы проживаем в разных странах, это хорошо известно всем обитателям замкадья
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление