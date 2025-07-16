Доллар стремится вниз. Что это значит и стоит ли сейчас вкладываться в валюту

В 2025-м россияне покупают в разы меньше долларов, чем в прошлом году Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Официальный курс доллара упал ниже 80 рублей и впервые за два года на прошлой неделе падал ниже 77 рублей. Центральный банк России на вторник, 15 июля, установил его на уровне 78,3 рубля. Причем тренд на понижение наблюдается уже несколько месяцев. Журналист 74.RU Алла Скрипова разбирает с экспертами, что стоит за укреплением рубля, надо ли запасаться долларами прямо сейчас и каковы прогнозы на американскую валюту к осени и до конца года.

«Выгодно разместить валюту некуда»

Крепкий курс рубля в первой половине этого года держится из-за низкого спроса на валюту от бизнеса и населения, считают в банке России. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на этой неделе.

«Продажи валюты в июне со стороны крупнейших российских экспортеров оставались низкими ($ 7,5 млрд) на фоне невысоких цен на нефть, указано в документе. При этом отмечен слабый спрос на валюту со стороны бизнеса — суммарные покупки были на уровне 1,6 триллиона рублей ($ 20 млрд) второй месяц подряд, — говорит аналитик финансовой группы „Финам“ Александр Потавин. — Население также сократило чистые покупки валюты до 79 миллиардов рублей. С начала этого года их объем почти в два раза ниже уровней 2023–2024 годов».

За последние два года доллар не раз взмывал вверх, а потом пикировал вниз Источник: Cbr.ru

По словам эксперта, низкий внешний долг и закрытые внешние рынки капитала означают, что спрос внутри страны на валюту как средство для инвестиций сейчас низкий.

«Выгодно разместить купленную валюту практически некуда, при том что ставки по рублям гораздо выше, чем по долларам, евро и юаням. Каналы легального вывода капитала из страны по сути перекрыты. При этом каждый месяц Центробанк дополнительно продает валюту на рынке из резервов ФНБ для пополнения бюджета (на фоне падения нефтегазовых доходов). В результате мы видим, что этим летом валюты на рынке вполне достаточно для удовлетворения слабого внутреннего спроса на нее. Отсюда получаем такой сильный курс рубля», — объяснил Александр Потавин.

По данным ЦБ РФ, с начала года обычные граждане купили валюты на 464 миллиарда рублей. Это в два раза меньше, чем за шесть месяцев 2024 года.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев считает укрепление рубля важным сигналом.

«Это первое подобное снижение за два года, и оно может быть устойчивым при сохранении текущих условий. Во-первых, рубль укрепляется благодаря сохранению высоких ключевых ставок ЦБ, которые по-прежнему делают рублевые инструменты привлекательными для нерезидентов из дружественных юрисдикций и для локальных экспортеров, обязанных продавать валютную выручку. Экспорт по-прежнему поддерживает приток валюты, а импорт пока не растет темпами, способными это уравновесить, — отметил Игорь Расторгуев. — Во-вторых, укрепление рубля — не только результат внутренних факторов, но и следствие ослабления доллара на глобальном рынке».

Снижение официального курса доллара отражает текущую рыночную конъюнктуру, согласны другие эксперты.

«Укрепление рубля поддерживается высокими экспортными поставками, валютными продажами со стороны компаний и снижением спроса на валюту внутри страны. Если сохранятся текущие объемы экспортной выручки и контроль за ее продажей, рубль может сохраняться крепким в ближайшие недели. Во второй половине августа не исключаем разворота тренда: в преддверие бюджетных выплат и осеннего импорта спрос на валюту обычно растет», — спрогнозировал гендиректор GIS Mining Василий Гиря. — К концу лета курс может вернуться в диапазон 78–80 рублей за доллар».

«Ставка может быстро вытолкнуть доллар»

Несмотря на то, что цены на нефть не слишком высокие (баррель нефти Brent торгуется по $68,5), ждать ослабления рубля пока не стоит, указали эксперты. Но ситуацию на валютном рынке может изменить Центробанк, если, начиная с конца июля, станет активно снижать уровень ключевой ставки. Напомним, ближайшее заседание Центрального банка России по ключевой ставке назначено на 25 июля. Сейчас она — 20%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на недавнем Финансовом конгрессе не исключила снижение ключевой ставки.

«Когда ее величина опустится в район 14-16%, это должно оживить кредитование, повысится спрос на импорт, доходности по рублям станут меньше. Если через какое-то время рубль покажет хотя бы небольшое, но стабильное ослабление, то часть капитала из рублевой зоны вернется в валюту, что может быстро вытолкнуть курс доллара, евро и юаня вверх», — обрисовал возможные последствия снижения «ключа» Александр Потавин.

Но до конца июля стабильная ситуация по курсу рубля, по мнению эксперта, сохранится, а курс доллара будет торговаться в диапазоне 77,5-81 рубля.

«Поскольку в июле компании-экспортеры должны будут выплачивать НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. — Прим. ред.), объемы продажи валюты на рынке могут немного вырасти. Это будет сдерживать ослабление курса рубля, даже если ЦБ РФ 25 июля примет решение о снижении ключевой ставки сразу до 18% годовых», — заметил Александр Потавин.

До конца лета рубль с высокой вероятностью останется в диапазоне 76-79 рублей за доллар, считает Игорь Расторгуев. Но лишь при сохранении стабильно высоких цен на нефть, жесткой денежно-кредитной политики и отсутствия валютных шоков. По его мнению, ситуация может незначительно измениться ближе к осени. В бюджетной политике возможен рост расходов, а у компаний начнется период закупок валюты для расчётов по импорту и внешним контрактам.

По словам аналитиков, курс Банка России отражает общее благоприятное настроение для национальной валюты на межбанковском рынке.

«Доллар устойчиво держится в рамках нисходящего тренда — летний диапазон заключен в границах от 75-76 до 80-82 рублей за доллар. Вероятно, рубль сохранит свою силу до более агрессивного смягчения монетарной политики (по управлению денежной массой и процентными ставками. — Прим. ред.) Банка России в конце третьего и четвертого квартала», — отметил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Кто ждет доллар по 100

В более длинной перспективе — к четвертому кварталу — многое будет зависеть от сырьевых цен, налоговой политики и решений ЦБ РФ, сходятся эксперты.

«Базовый сценарий — умеренное ослабление рубля до 82–85 за доллар к концу года. При этом оптимальный для бюджета страны курс доллара — порядка 100-105 рублей», — указал Василий Гиря.

Вице-президент управления продаж юридическим лицам «АВИ Кэпитал» Раис Исмагилов считает, что сейчас доллар вышел в коридор 77-80 рублей и при отсутствии геополитических сюрпризов там и останется.

«Стабилизация курса валюты дает возможность участникам внешнеэкономической деятельности получать прогнозируемые результаты. А также стабилизирует бюджетные поступления. В настоящее время выпадающие из-за низкого курса доллара доходы компенсируются через выпуск нового госдолга, — добавил Раис Исмагилов. — До конца года курс скорее всего перейдет в коридор 80-85 рублей. Если будут сильные позитивные или негативные геополитические новости, то волатильность курса доллара сильно возрастет».

Ситуация на валютном рынке, по словам аналитика «Финам», будет определяться тремя факторами: темпами снижения ключевой ставки ЦБ РФ, внешними антироссийскими санкциями (особенно от США) и динамикой цен на нефть.

«Полагаем, что к концу года курс доллара может восстановиться до 95 рублей», — заключил Александр Потавин.