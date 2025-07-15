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Экономика Сразу несколько продуктов подешевеют в России — список

Сразу несколько продуктов подешевеют в России — список

Эксперт объяснил, с чем это связано

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Востребованные товары станут дешевле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВостребованные товары станут дешевле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Востребованные товары станут дешевле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В августе в России ожидается снижение цен на картофель, лук, морковь, капусту, свеклу, огурцы, свежую зелень, яблоки, груши, сливы и бахчевые культуры. Такой прогноз озвучил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с агентством «Прайм».

Причиной понижения цен является поступление на рынок отечественного урожая. По словам эксперта, в августе 2025 года цены на некоторые продукты могут снизиться в следующем диапазоне: картофель — в 1,5–2 раза, лук — на 30–35%, морковь — на 30–35%, капуста — на 30–40%, свекла — на 15–20%.

Томаты могут подешеветь на 30–40%, огурцы — на 15–20%. Свежая зелень (лук, укроп, петрушка) может подешеветь на 10–15%. Также ожидается снижение цен на яблоки и груши примерно на 20–25%, арбузы и дыни — в два раза, а к концу августа цены на сливы могут снизиться в два-три раза.

Несмотря на снижение цен на некоторые товары, инфляция никуда не исчезает. По-настоящему эффект инфляции ощущается, когда мы вспоминаем, сколько наши любимые товары стоили несколько лет назад. Мы сравнили сегодняшние цены с чеками из 2014 года.

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