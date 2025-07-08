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Экономика В России пособие для беременных студенток уравняли до прожиточного минимума: на сколько вырастут выплаты

В России пособие для беременных студенток уравняли до прожиточного минимума: на сколько вырастут выплаты

Средний размер выплат составит более 90 тысяч

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1 комментарий
Пособие будут получать студентки, обучающиеся на очной форме | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUПособие будут получать студентки, обучающиеся на очной форме | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Пособие будут получать студентки, обучающиеся на очной форме

Источник:

Иван Рейзвих / NGS55.RU

Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток и аспиранток. Законопроект предлагает увеличить размер пособия для беременных студенток до 100 % величины регионального прожиточного минимума независимо от того, получает студентка стипендию, или нет.

Сейчас пособие беременным студенткам выплачивается в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляет от 9 тысяч 333 рублей до 23 тысяч 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.

Теперь средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 тысяч 202 рубля. Пособие будут получать студентки, обучающиеся на очной форме.

Назначать и выплачивать пособия будет Социальный фонд России за счет средств федерального бюджета.

Документ внесли на рассмотрение еще 23 мая, сегодня его приняли. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября.

В России продолжается работа по улучшению качества жизни граждан, вводятся пособия, упрощается порядок их получения, увеличиваются налоговые вычеты, пенсии и МРОТ. Мы рассказывали, какие изменения уже начали работать, а что еще ждет впереди здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пособие Студентки Беременность Прожиточный минимум
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Комментарии
1
Гость
24 минуты
Холопы и солдаты очень нужны власти
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