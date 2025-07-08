В России пособие для беременных студенток уравняли до прожиточного минимума: на сколько вырастут выплаты

Пособие будут получать студентки, обучающиеся на очной форме Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток и аспиранток. Законопроект предлагает увеличить размер пособия для беременных студенток до 100 % величины регионального прожиточного минимума независимо от того, получает студентка стипендию, или нет.

Сейчас пособие беременным студенткам выплачивается в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляет от 9 тысяч 333 рублей до 23 тысяч 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.

Теперь средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 тысяч 202 рубля. Пособие будут получать студентки, обучающиеся на очной форме.

Назначать и выплачивать пособия будет Социальный фонд России за счет средств федерального бюджета.

Документ внесли на рассмотрение еще 23 мая, сегодня его приняли. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября.