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Экономика В рублях или валюте? Где и как хранить свои сбережения — советы экспертов

В рублях или валюте? Где и как хранить свои сбережения — советы экспертов

Экономисты назвали несколько вариантов. Их ответы могут вас удивить

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В этом видео экономисты рассказали, где хранить сбережения

Источник:

Артем Чудинов / Городские медиа

Сберегать деньги в рублях оказалось выгоднее, чем в иностранной валюте. Об этом недавно сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Наши коллеги из 72.RU спросили у экспертов, где хранить деньги. Их ответы смотрите в этом видео.

«Оптимальным на сегодня остается сохранение сбережений в рублях, на рублевых депозитах в банках. Этот способ сохранения обеспечивает значительный доход. Очень рискованно брать в оборот евро и доллары. Едва ли имеет смысл как-то ориентироваться на юань. Хотя некоторые бросились на депозиты в юанях. Но мне кажется, что оптимально это рубль, потому что именно депозиты в рублях приносят максимальный доход», — рассказал Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Деньги Сбережения Рубль Валюта
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