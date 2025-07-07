В рублях или валюте? Где и как хранить свои сбережения — советы экспертов

Сберегать деньги в рублях оказалось выгоднее, чем в иностранной валюте. Об этом недавно сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Наши коллеги из 72.RU спросили у экспертов, где хранить деньги. Их ответы смотрите в этом видео.

«Оптимальным на сегодня остается сохранение сбережений в рублях, на рублевых депозитах в банках. Этот способ сохранения обеспечивает значительный доход. Очень рискованно брать в оборот евро и доллары. Едва ли имеет смысл как-то ориентироваться на юань. Хотя некоторые бросились на депозиты в юанях. Но мне кажется, что оптимально это рубль, потому что именно депозиты в рублях приносят максимальный доход», — рассказал Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества.