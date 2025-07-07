В России к 2030 году повысят МРОТ до 35 тысяч рублей. Как это на нас отразится?

Власти планируют повысить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В России планируют повышать минимальный размер оплаты труда. Власти собираются довести этот показатель к 2030 году до 35 тысяч рублей. Вместе с экспертами наши коллеги из 72.RU разбираются, что это значит.

Что происходит?

Михаил Мишустин, премьер-министр России, сообщил, что к 2030 году МРОТ должен достичь 35 тысяч рублей. Это заявление он сделал 1 июля на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан

«По указанию президента правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами, которые опережают инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5%, превысил 22,4 тысячи рублей. Но в следующем году, конечно, нужен не меньший рост. Это важно для порядка четырех миллионов человек, чьи зарплаты привязаны к такому показателю. А к 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей», — сказал он.

Что это значит?

Как отмечает Алексей Климовский, руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт», сумма в 35 тысяч рублей вряд ли окажется существенной.

«При сохранении инфляции около 10% с 2025 по 2030 год покупательная способность 35 тысяч через пять лет будет сопоставима с 20–22 тысячами нынешних рублей. Более амбициозное повышение МРОТ могло бы лучше поддержать малоимущих, но бюджет ограничен беспрецедентно высокими военными расходами и санкционным давлением, — рассуждает он.

По его словам, повышение МРОТ затронет около четырех миллионов работников бюджетной сферы и низкоквалифицированных специалистов, несколько увеличив их доходы и потребительский спрос. Это, продолжает собеседник, поддержит малый бизнес, но создаст риски: малые предприятия могут сократить наем, уйдут в тень из-за роста издержек или начнут формально оформлять работников лишь на часть ставки, а инфляция нивелирует часть эффекта.

«Отток мигрантов, сокративший рабочую силу примерно на 25–30% с 2022 года, усугубляет кадровый дефицит (2–4 миллиона человек). Программы переобучения (около 135 тысяч человек в 2024 году) помогают, но их масштаб мал. МРОТ влияет на зарплаты и пособия, но не решает структурных проблем: низкой производительности, неравенства доходов и кадрового голода», — добавляет Климовский.

Для устойчивого роста доходов и экономики в целом, говорит эксперт, нужны инвестиции в образование и роботизацию, смягчение миграционной политики и восстановление глобальных экономических связей.

По словам Алексея Кричевского, финансового эксперта, автора телеграм-канала «Экономизм», с одной стороны, хорошо, что за пять лет минимальный размер оплаты труда вырастет более чем наполовину. Другой вопрос, отмечает он, исходя из МРОТ, будет считаться огромное количество пособий, субсидий и так далее. И будет ли к 2030 году этот показатель реально эффективен, большой вопрос, отмечает собеседник. Он назвал высокой вероятностью, что сумму МРОТ пару-тройку раз пересмотрят: к примеру, в 2027 году его могут, допустим, увеличить к 2030 году до 40 тысяч рублей из-за инфляции.

«Поэтому, с одной стороны, это окей, это чисто как формальный показатель. С другой, если брать этот показатель с прицелом на уровень качества и стоимость жизни, то здесь особо радоваться на самом деле нечему. Потому что реальные цены в магазинах вырастут сильно больше чем на 50% за ближайшие пять лет», — резюмировал Кричевский.