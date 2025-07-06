Упадет ли рубль? Сколько будет стоить доллар в июле — прогнозы

Эксперты ожидают доллар выше 80 рублей в июле Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Российская валюта с начала года укрепился практически на четверть. Это происходит несмотря на негативные прогнозы, которые были еще несколько месяцев назад, и разговоры о том, что стоимость доллара должна находиться в районе 100 рублей. Что ждет отечественную валюту в июле, наши коллеги из 72.RU узнали у экспертов.

Сколько будет стоить доллар в июле?

Как прогнозирует Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», основными факторами влияния на курс рубля в июле станут показатели торгового баланса, операции со стороны экспортеров и спрос на рублевые активы, операции Центробанка, геополитический фон.

«Сжатие экспорта ввиду неблагоприятной ценовой конъюнктуры на рынке нефти при восстановлении импорта носит негативный характер для рубля, однако пока разрыв между импортом и экспортом невелик, а объем от продаж валюты экспортерами формирует дополнительное предложение, что приводит к равновесию в динамике курса рубля», — объясняет она.

Усиление конфликта на Ближнем Востоке, говорит Пырьева, может привести к удорожанию стоимости нефти, что благоприятно для России и рубля. Если же его урегулируют, могут произойти противоположные вещи — снижение цен на нефть, а это в перспективе будет играть против более крепкой отечественной валюты.

«Высокие ставки в экономике и геополитический риск ввиду конфликта на Ближнем Востоке выступают факторами поддержки рубля, тогда как постепенно восстанавливающийся импорт и спрос на валюту со стороны населения в период отпусков удерживают рубль от дальнейшего укрепления. Мы полагаем, что в июле рубль продолжит консолидироваться в узком диапазоне 77–82 рубля за доллар США », — резюмировала она.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что в июле доллар сместится чуть выше 80 и в основном может двигаться в диапазоне 80–83 до конца месяца.

«На фоне всё еще высоких процентных ставок и охлаждения потребительского спроса импорт восстанавливается очень слабо. Экспортные доходы еще относительно стабильны, но могут сократиться из-за спада уровня нефтяных цен второй половины весны, который может быть еще не учтен в котировках (временной лаг между поставками сырья и оплатой за него может достигать трех месяцев). Более выраженным в июле может стать физический спрос на инвалюту со стороны выезжающих за рубеж туристов», — говорит Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В Совкомбанке полагают, что в июле курс рубля останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений.

«В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что в июле рубль будет торговаться в диапазоне 10,5–11,4 за юань, 75–82 за доллар, 88–96 за евро », — говорит Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

По его словам, в конце июля нацвалюта получит поддержку со стороны налогового периода: до 28 июля экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.

По его мнению, рубль может оставаться крепким, пока сохраняется жесткая денежно-кредитная политика, есть ожидания улучшения в геополитике и пока российские власти не приняли меры на ослабление национальной валюты.