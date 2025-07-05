Да вы жжете. Правда ли, что в Европе электричество дешевле, чем в России

Почему у них цены падают, а у нас растут? Источник: Zuma

В России с 1 июля выросли тарифы на ЖКХ. В том числе цены на электроэнергию в среднем по стране увеличились на 12,6%. В то же время в некоторых странах Европы биржевая стоимость электроэнергии иногда падает до отрицательных значений. »Фонтанка» выяснила, сколько придется платить за свет россиянам, и сравнила тарифы с расценками в Финляндии, Эстонии, Германии и Франции.

Сколько стоит электричество в России

С 1 июля 2025 года в России вступила в силу плановая индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, включая электроэнергию. Среднее повышение цен на электроэнергию по стране составило 12,6%.

От чего зависит стоимость электроэнергии в России

Стоимость электроэнергии для населения в России складывается из нескольких составляющих, включая оптовые цены, затраты на передачу электроэнергии, плату за услуги сбытовых компаний и налога на добавленную стоимость (НДС). Также конечная цена зависит от того, как функционирует электросетевой комплекс: износ и старение сетевого оборудования приводят к значительным потерям электроэнергии при передаче, что в конечном счете отражается на тарифе, говорится на официальном сайте Минэнерго.

Кроме того, сейчас в России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию. Размер платежа теперь зависит от объема потребляемой энергии: от 90 до 98% бытовых потребителей укладываются в первый — минимальный — тарифный диапазон (до 3900 кВт⋅ч). Таким образом, основная часть населения оплачивает электроэнергию по самой низкой ставке. Для населения изменение тарифов ограничено предельными уровнями, которые устанавливает ФАС.

В 2024 году среднестатистическая семья россиян тратила 350–400 кВт⋅ч в месяц. То есть в среднем плата за электричество составит 1800–2760 рублей в зависимости от типа плиты и экономичности потребления.

Правда ли, что в Европе отрицательная цена на электричество?

За минувшие полгода стоимость электроэнергии во Франции для потребителей оставалась отрицательной на протяжении 363 часов (15 полных дней), что в два раза больше, чем за весь прошлый год, сообщал Bloomberg. Резкое падение цен связано с увеличением выработки возобновляемой энергии (например, солнечной или ветряной).

Из-за непредсказуемости погоды энергетикам сложнее прогнозировать выработку. А так как электротарифы завязаны на биржевые показатели, то при превышении предложений (объема генерации) и низком спросе у потребителей цены могут снижаться и даже становиться отрицательными.

Отрицательные цены становятся всё более частым явлением и в других странах Европы, например Финляндии, Испании и Германии, где также были зафиксированы новые рекорды. Если цена отрицательная, потребителям за использование электроэнергии не доплачивают, но если абонент выбрал тариф, привязанный к бирже, в такие дни он не платит ничего за саму энергию (но могут взиматься дополнительные сборы и плата за транспортировку). Если тариф фиксированный, колебания на бирже роли не играют.

Сколько платят за электроэнергию в Финляндии?

Согласно данным сайта Euenergy.live, биржевая стоимость электроэнергии для жителей Суоми составляет 27,42 евро за мВт·ч, или 0,03 евро за кВт·ч. Правда, этот показатель сильно меняется — не только в течение года, но даже в течение дня. Например, в ночные часы стоимость становится отрицательной. По данным Porssisahkoa.fi, средняя цена за 30 дней составила 0,024 евро за кВт⋅ч, за год — 0,061 евро.

На первый взгляд, это дешевле, чем платят жители Северной столицы: с 1 июля, если пересчитать в валюту, получится 0,056 евро для владельцев электроплит или 0,076 евро для владельцев газовых плит в Северной столице.

Но есть нюанс: к биржевой, то есть оптовой стоимости нужно добавлять услугу транспортировки и абонентскую плату энергетической компании. Например, оператор Helen.fi, работающий в Хельсинки, предлагает заключить договор до сентября 2026 года для жителя многоквартирного дома с ценой 0,077 евро за кВт⋅ч и абонентской платой 5,99 евро в месяц. Также потребители могут выбрать тариф, указывая конкретные источники энергии (например, только возобновляемые), а также сделать тариф как стабильным в течение года, так и меняющимся в зависимости от колебания биржевых цен. Сервис Energypriceindex.com оценивал средний платеж жителей Суоми по итогам мая в 0,17 евро кВт⋅ч.

Сколько стоит электричество в Эстонии

EUenergy.live указывает оптовую стоимость электроэнергии в Эстонии на уровне Финляндии — 27,42 евро за мВт⋅ч, или 0,03 евро за кВт⋅ч. Но это лишь часть цены, которую платит конечный потребитель. Заключая договор, потребитель может выбирать производителя энергии: каждый поставщик предлагает собственные пакеты — основанные на биржевой цене, фиксированные или комбинированные. В тарифы на электричество для жителей Эстонии закладываются также сетевые услуги, стоимость которых каждый год устанавливает департамент конкуренции. Средства идут на поддержание и развитие энергетической инфраструктуры. Также в конечную стоимость входит сбор за возобновляемые источники энергии, акциз на электроэнергию и НДС.

Например, стоимость электроэнергии энергетической компании Viru Elektrivõrgud OÜ составила в мае 0,099 евро за кВт⋅ч. Сайт Energypriceindex.com оценивает средний платеж жителей Эстонии в 0,25 евро за кВт⋅ч. Это больше, чем в Финляндии: после выхода стран Прибалтики из контура БРЭЛЛ биржевая стоимость электроэнергии резко скакнула.

Сколько стоит электричество в Германии

Оптовая стоимость электричества в Западной Европе выше, чем даже в Прибалтике. К примеру, в Германии, по данным EUenergy.live, мВт⋅ч стоит 138,36 евро, а кВт⋅ч — 0,14 евро.

Но фактическая средняя плата за свет составляет 0,35–0,39 евро за кВт⋅ч, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Например, жители Берлина в мае заплатили около 0,4 евро за киловатт в час, по данным Energypriceindex.com. В тариф включается плата за поддержание и модернизацию электросетей. Более 30% стоимости электроэнергии составляют налоги, включая НДС (19%), и различные государственные сборы. Например, 2,05 евроцента за кВт⋅ч составляют налог на электроэнергию, 2,5 евроцента за кВт⋅ч — за другие сборы (например, налог на морские сети и ТЭЦ).

Кроме того, на цену влияет нестабильность природных источников электроэнергии. Так, приход летней жары и отсутствие ветра приводят к снижению ветрогенерации и росту доли более дорогой угольной и газовой генерации. В отдельные часы оптовая цена на электроэнергию в Германии будет достигать почти 500 евро за мВт⋅ч. Одновременно правительство Германии заявило о намерении снизить расходы населения на электричество за счет уменьшения налогов и сборов.

Сколько стоит электричество во Франции

Биржевая стоимость электричества во Франции — 117,62 евро за мВт⋅ч, или 0,12 евро за кВт⋅ч. Но для потребителя платеж составляет 0,27 евро за кВт⋅ч, следует из данных Energypriceindex.com.

Во Франции каждый домовладелец или товарищество собственников квартир может выбрать своего поставщика электроэнергии из числа 40 компаний, работающих на рынке. Cчет включает абонентскую плату и сумму по тарифу за кВт⋅ч. На 2025 год базовая ставка во Франции составляет 0,21 евро за кВт⋅ч. Конечная стоимость электроэнергии будет рассчитана на основе мощности и количества электроприборов в квартире, наличия специального счетчика в доме, а также выбранного тарифа (например, можно выбрать тарифный план, учитывающий разницу в потреблении электричества в течение дня или года).