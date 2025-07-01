В России растет разрыв между богатыми и бедными. Почему это происходит в благополучных регионах — разбор

В богатых регионах большое расслоение между людьми Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В России продолжает расти уровень неравенства. Пока одни покупают яхты, другие вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. Особенно заметно расслоение в богатых российских регионах — там, где кипит экономическая жизнь страны. В этом материале наши коллеги из 72.RU разбирались с экспертами, что такое коэффициент Джини и почему в богатых российских регионах большое расслоение.

Что такое коэффициент Джини?

Источник: Артем Чудинов / Городские медиа

Росстат поясняет, что этот показатель «характеризует степень отклонения линии фактического распределения общего объема денежных доходов населения от линии их равномерного распределения». Если говорить проще — этот индикатор показывает неравномерность распределения доходов в обществе .

«Коэффициент Джини сравнивает доходы 10% самых бедных с доходами 10% самых богатых людей в выборке страны, региона, целого мира. Он широко используется в экономике, и, наверное, пока в качестве сравнения доходов ничего лучше не придумано», — объясняет в беседе с корреспондентом 72.RU Константин Селянин, кандидат экономических наук.

Величина варьируется от 0 до 1 (в процентном соотношении измеряется от 0 до 100). Чем больше значение, тем выше неравенство. По итогам 2024 года в России коэффициент составил 0,408. Для сравнения: в 2023 году был 0,405; в 2022 — 0,398; в 2021 — 0,409.

В богатых регионах большое расслоение — почему?

Если посмотреть на показатели российских регионов за 2024 год, то увидим, что коэффициент Джини во многих богатых городах и регионах выше, чем в относительно бедных. Это значит, что там большое расслоение между населением. В Москве показатель был 0,439; в Санкт-Петербурге — 0,411; Краснодарском крае — 0,414; Татарстане — 0,392; Ненецком автономном округе — 0,445; Свердловской области — 0,410; Тюменской области — 0,393; ХМАО — 0,399; на Ямале — 0,467; Якутии — 0,422; Чукотке — 0,440.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Алексей Климовский, руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт», поясняет, что в регионах, богатых природными ресурсами, таких как Ямал и Ненецкий АО, доходы от добычи нефти и газа создают высокие зарплаты для небольшой группы работников, в то время как остальные получают значительно меньше. Это приводит к значительному расслоению.

«В крупных городах, таких как Москва, сосредоточены высокооплачиваемые сектора экономики: финансы, IT, консалтинг. Это привлекает специалистов с высокими доходами, тогда как низкооплачиваемые работники (например, в сфере услуг) остаются в нижней части распределения», — продолжает собеседник.

Кроме того, добавляет Климовский, высокая стоимость жизни в Москве усиливает давление на низшие слои населения. Также, по его словам, в богатых регионах чаще формируется экономическая и политическая элита, которая аккумулирует значительную часть доходов. Например, уточняет эксперт, в Москве сосредоточены головные офисы крупных компаний, что способствует концентрации высоких доходов.

«В регионах с крупными городами, таких как Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край, наблюдается выраженное различие между городскими и сельскими территориями. Города предлагают больше возможностей для карьерного роста и высоких доходов, тогда как сельские районы часто остаются экономически отсталыми. Это увеличивает внутрирегиональное неравенство», — отмечает Климовский.

Собеседник обращает внимание, что в регионах с низкими доходами, таких как Ингушетия, Крым, Севастополь, Карачаево-Черкесия и Хакасия, коэффициент Джини ниже. Это связано с тем, объясняет он, что в таких регионах большинство населения имеет схожие низкие доходы, а высокооплачиваемых специалистов или крупных предприятий мало. Низкий коэффициент Джини в этих регионах, по его словам, отражение общей экономической слабости.

Что не так с коэффициентом Джини?

По мнению Селянина, единственное положительное качество коэффициента Джини, что можно посмотреть, как меняется его динамика. Если на протяжении многих лет показатель снижается, то можно говорить о том, что общество становится более справедливым, более равноправным по отношению к доходам.