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Экономика Двойная прибавка и доплата за родственников: что будет с пенсиями в июле и когда ждать массовой индексации

Двойная прибавка и доплата за родственников: что будет с пенсиями в июле и когда ждать массовой индексации

Часть пенсионеров получит выплаты заранее

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5 комментариев
Государство доплачивает пенсионерам, которые ухаживают за родственниками | Источник: Дарья Пона / 74.RUГосударство доплачивает пенсионерам, которые ухаживают за родственниками | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Государство доплачивает пенсионерам, которые ухаживают за родственниками

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

В июле некоторые категории пенсионеров получат значительную прибавку. Она будет доступна только после 80 лет и для инвалидов. До массовой индексации пенсий остался всего месяц. Расскажем кому и когда ждать выплат. 

Прибавку в июле получат пенсионеры, которым исполнится 80 лет. На повышенную выплату можно рассчитывать если юбилей прошел в июне. Такое же правило действует и для тех, кто в получил инвалидность первой группы. Размер увеличения для них составит 8907 рублей 70 копеек. Таким образом, фиксированная выплата для этих категорий будет почти 17 500 рублей. Обратите внимание, что она удваивается лишь один раз. Если пенсионер уже достиг 80-летия, то при получении I группы инвалидности его пенсия повышена не будет.

Заметят увеличение выплат и те, кто решит уволиться. Кто в июне ушел с работы, в июле получит пенсию уже с учетом всех положенных индексаций и прибавок.

Для пенсионеров, содержащих иждивенцев предусмотрена доплата. Её размер составляет 2969,23 рубля за каждого, но не больше, чем за трех. Чтобы получить эту выплату, нужно подавать заявление в Социальный фонд.

Право на надбавку имеют пенсионеры, обеспечивающие:

  • несовершеннолетних детей;

  • студентов очной формы обучения до 25 лет;

  • супругов пенсионного возраста;

  • нетрудоспособных родителей;

  • других родственников с инвалидностью. 

Однако ограничение хотят снять. Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому пенсионерам хотят разрешить получать прибавку к пенсии за всех членов семьи, которые находятся на иждивении, невзирая на их количество. 

В 2025 году пенсионеров ждут еще несколько прибавок | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВ 2025 году пенсионеров ждут еще несколько прибавок | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В 2025 году пенсионеров ждут еще несколько прибавок

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Пенсии традиционно перечисляют до 25 числа каждого месяца. Конкретная дата зависит от вашего региона и способа получения денег. Если она выпадает на выходной, выплата поступить заранее, в предшествующий рабочий день. Значит, те, кто обычно получает пенсию 5 июля, заберут ее уже 4 числа.

Ближайшая массовая индексация пенсий пройдет в августе. С 1-го числа выплаты проиндексируют всем работающим пенсионерам. Их размер будет зависеть от заработанных за 2024 год пенсионных баллов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии.

Работающие пенсионеры за один год работы могут получить максимум три ИПК, каждый из которых стоит в 2025 году 145,69 рубля. Соответственно, их пенсия может вырасти максимум на 437,07 рубля. Перерасчет происходит автоматически. С заявлением обращаться не нужно. 

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил индексировать пенсии в России ежеквартально с учетом реального уровня инфляции, а не по среднему показателю. По его словам, это необходимо, поскольку востребованные пенсионерами продукты, лекарства, услуги ЖКХ дорожают быстрее. Он считает, что размер пенсии не должен быть ниже стоимости потребительской корзины, причем ее состав необходимо расширить.  

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Индексация пенсии Доплата к пенсии Работающие пенсионеры График выплаты пенсий
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Комментарии
5
Гость
48 минут
на фото даже на панамки денег нет реальность ещё хуже, покупают кошачьи корма рассказывая у кассы сколько у них кошек, хотя все понимают что они с этим кормом делают кассиры часто и этот кошачий корм с хлебушком дают в долг бабушкам, потому что денег нет как говорит один олигарх и патриот
Гость
45 минут
Значит еще какие нибудь налоги или повышения цен придумают,у нас одной рукой дают другой забирают
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