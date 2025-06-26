Центробанк сказал, когда в России появится новая валюта. Объясняем, что это такое и зачем она нужна

В использование цифровую валюту будут вводить постепенно Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Банк России предложил новые даты введения цифрового рубля. Рассказываем, когда россияне смогут начать пользоваться цифровой валютой и как она будет работать

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которой россияне смогут пользоваться наравне с наличными (банкноты и монеты) и безналичными (записи на банковских счетах) деньгами. Цифровой рубль будет представлять собой код на основе технологии блокчейн, который будет храниться в цифровых кошельках на специальной платформе ЦБ.

Переводы и платежи цифровым рублей будут внедрять поэтапно: сначала в систему введут крупнейшие банки и торговые компании, остальные присоединятся через год-два.

Первый этап планируется начать с 1 сентября 2026 года. Сначала крупные банки и их клиенты — торговые компании (с выручкой за предыдущий год более 120 миллионов рублей) должны будут предоставить россиянам возможность совершать операции с цифровым рублем.

Другим банкам и торговым компаниям с выручкой более 30 миллионов рублей позволят настраивать системы до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с годовой выручкой меньше 30 миллионов присоединятся к системе с 1 сентября. На торговые точки с выручкой до 5 миллионов эта обязанность распространяться не будет.

Изначально массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года. Однако в феврале этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о переносе срока из-за необходимости дополнительной подготовки.

Как будет работать цифровой рубль?

Цифровые рубли будут существовать только в виртуальном пространстве, их курс полностью эквивалентен наличным и безналичным рублям. Их главное отличие от безналичных денег в том, что они будут храниться на платформе Центробанка, а не на счетах коммерческих банков.

Каждый человек сможет иметь только один цифровой кошелек — его можно будет открыть через мобильное приложение банка, в котором уже есть карта или счет.

Чтобы перевести наличные рубли в цифровые, их нужно положить на счет через банкомат или отделение банка, а затем перевести их на цифровой кошелек. Аналогично цифровой рубль можно будет обменять на безналичные и наличные — вывести на банковский счет и снять в банкомате.

Как и безналичные, цифровые рубли можно будет переводить другим людям по номеру телефона. Для покупки товаров в магазинах нужно будет просто отсканировать QR-код и подтвердить оплату, пишет пресс-служба Сбера.

Зачем нужен цифровой рубль?

Центробанк отмечает, что цифровой рубль поможет сделать финансовые услуги качественнее и доступнее. Планируется, что валюта будет доступна не только через мобильные приложения банков, но и в офлайне. Тогда пользоваться ей смогут и жители труднодоступных населенных пунктов, где есть проблемы со связью.

Кроме того, ЦБ рассчитывает, что использование цифрового рубля повысит конкуренцию на финансовом рынке и вместе с тем общий уровень обслуживания клиентов.

С помощью цифровых рублей государство надеется лучше следить за расходованием бюджетных средств: такие деньги можно будет потратить только на определенные цели, пустить их не по назначению будет нельзя.

Также ЦБ обещает обеспечить высокий уровень безопасности и технического обслуживания, чтобы мошенники не могли украсть цифровые рубли из цифрового кошелька клиента. У каждого цифрового рубля будет уникальный код, с помощью которого можно будет отследить все движения: с какого кошелька был списан и на какой кошелек зачислен.

Обязательно ли пользоваться цифровым рублем?