Цены товаров на маркетплейсах в России вырастут: на что ждать повышения

Продавцы могут либо повысить цены на товары, либо лишиться части прибыли Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Стоимость некоторых товаров на российских маркетплейсах вырастет. Причина — повышение комиссий для продавцов, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин. Он объяснил, что продавцам придется поднять цены, чтобы покрыть расходы. Другой вариант — снизить свою прибыль, но не секрет, что это менее выгодно.

По словам Перепёлкина, товары с низкой маржинальностью (доля прибыли в выручке компании, выраженная в процентах), такие как бытовая химия, товары для дома и мелкая электроника , будут наиболее затронуты изменением комиссий. Премиальные товары пострадают меньше, потому что у них изначально высокая маржинальность, и доля комиссий в их цене ниже.

В будущем этот процесс может привести к консолидации рынка и увеличению в нем доли крупных компаний, отметил маркетолог.

В России может появиться возможность запретить себе покупки на маркетплейсах или установить на них лимит. Такой эксперимент поддержало Минэкономразвития РФ.