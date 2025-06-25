Цены товаров на маркетплейсах в России вырастут: на что ждать повышения

Стоимость некоторых товаров на российских маркетплейсах вырастет. Причина — повышение комиссий для продавцов, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин. Он объяснил, что продавцам придется поднять цены, чтобы покрыть расходы. Другой вариант — снизить свою прибыль, но не секрет, что это менее выгодно.
По словам Перепёлкина, товары с низкой маржинальностью (доля прибыли в выручке компании, выраженная в процентах), такие как бытовая химия, товары для дома и мелкая электроника, будут наиболее затронуты изменением комиссий. Премиальные товары пострадают меньше, потому что у них изначально высокая маржинальность, и доля комиссий в их цене ниже.
В будущем этот процесс может привести к консолидации рынка и увеличению в нем доли крупных компаний, отметил маркетолог.
В России может появиться возможность запретить себе покупки на маркетплейсах или установить на них лимит. Такой эксперимент поддержало Минэкономразвития РФ.
А в начале марта в РФ начал работать самозапрет на кредиты. Он касается потребительских займов, но не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Такая мера направлена на борьбу с мошенниками, которые могут вынудить залезть в долги, а также на защиту граждан от чрезмерных трат. Оформить такой запрет можно на портале «Госуслуги».