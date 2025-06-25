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Экономика Цены товаров на маркетплейсах в России вырастут: на что ждать повышения

Цены товаров на маркетплейсах в России вырастут: на что ждать повышения

Маркетолог назвал несколько категорий товаров

674
7 комментариев
Продавцы могут либо повысить цены на товары, либо лишиться части прибыли | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПродавцы могут либо повысить цены на товары, либо лишиться части прибыли | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Продавцы могут либо повысить цены на товары, либо лишиться части прибыли

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Стоимость некоторых товаров на российских маркетплейсах вырастет. Причина — повышение комиссий для продавцов, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин. Он объяснил, что продавцам придется поднять цены, чтобы покрыть расходы. Другой вариант — снизить свою прибыль, но не секрет, что это менее выгодно.

По словам Перепёлкина, товары с низкой маржинальностью (доля прибыли в выручке компании, выраженная в процентах), такие как бытовая химия, товары для дома и мелкая электроника, будут наиболее затронуты изменением комиссий. Премиальные товары пострадают меньше, потому что у них изначально высокая маржинальность, и доля комиссий в их цене ниже.

В будущем этот процесс может привести к консолидации рынка и увеличению в нем доли крупных компаний, отметил маркетолог.

В России может появиться возможность запретить себе покупки на маркетплейсах или установить на них лимит. Такой эксперимент поддержало Минэкономразвития РФ.

А в начале марта в РФ начал работать самозапрет на кредиты. Он касается потребительских займов, но не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Такая мера направлена на борьбу с мошенниками, которые могут вынудить залезть в долги, а также на защиту граждан от чрезмерных трат. Оформить такой запрет можно на портале «Госуслуги».

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Комментарии
7
с++
2 часа
Пора бы уже начать регулировать деятельность этих лабазов. Как первый шаг, обязать размещать ссылку на товар, на сайте продавца. Тогда у покупателя будет выбор, купить непосредственно у продавца или в лабазе
Гость
4 часа
Потребительство , сытость - глубоко противоречит традиционным ценностям и плану по которому всё идёт
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