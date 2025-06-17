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Экономика Иран может обрушить всю мировую экономику одним решением. В чём дело

Иран может обрушить всю мировую экономику одним решением. В чём дело

Рассказываем главное о знаменитом Ормузском проливе

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14 комментариев
Руководство Ирана угрожает взвинтить цены на нефть во всём мире | Источник: Erfan Kouchari / TasnimРуководство Ирана угрожает взвинтить цены на нефть во всём мире | Источник: Erfan Kouchari / Tasnim

Руководство Ирана угрожает взвинтить цены на нефть во всём мире

Источник:

Erfan Kouchari / Tasnim

Иран после атак Израиля задумался о том, чтобы закрыть Ормузский пролив. Это важнейший канал, через который нефть попадает на мировые рынки. Если его перекроют, то цены на нефть могут взлететь до $250 за баррель (сейчас они остаются в пределах $80). Объясняем, что это за пролив и как от него зависит мировая экономика.

Почему пролив так важен?

Ормузский пролив расположен в Индийском океане. Он соединяет Персидский и Оманский заливы с Аравийским морем. С одной стороны пролива расположен Иран, с другого — Оман.

Как пишет РБК, пролив считается одним из самых важных морских путей в мире. Через него танкерами вывозят нефть из Ирака, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Катара. Через пролив проходит 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% сжиженного природного газа.

«82% объемов перевозимой по проливу нефти приходится на страны Азии, остальные — на Европу. Через него доставляют, в частности, 24% импортируемого Китаем СПГ. Это один из самых загруженных маршрутов мира — ежедневно по нему проходит 200–300 судов, которые в пиковые часы могут следовать каждые шесть минут», — пишут РБК.

По оценкам иранских экспертов, закрытие Ормузского пролива приведет к резкому сокращению поставок нефти на рынок. Следовательно, цены на нефть взлетят. Так как нефть — буквально топливо мировой экономики, то ее удорожание скажется на всех последующих товарных цепочках.

После атаки Израиля на Иран цена нефти Brent уже взлетела на 13% и достигла $78,5 за баррель. Если проливы перекрыть, то, по оценке Ирана, цена может вырасти до $250 за баррель. Есть и более скромные оценки: к примеру, эксперты из JPMorgan предупреждали о росте цен до $130 за баррель. Однако они добавляли оговорку: «… и более».

На этом видео ракеты из Ирана запускают в Израиль

Источник:

IRIran_Military / X.com

Пролив правда могут перекрыть?

Канал давно был не самым спокойным местом. В 1984 году шла «танкерная война» между Ираном и Ираком: тогда обе страны атаковали следовавшие через пролив танкеры. А в 1987–1988 годах в проливе противостояли силы Ирана и США. Иран заминировал пролив и повредил фрегат США. США ответили атаками по иранскому флоту и береговой инфраструктуре.

В новейшей истории пролива также хватает напряженности. В 2015 году иранский патруль задержал контейнеровоз и открыл огонь по танкеру, который шел под флагом Сингапура. Всего за тот год Пентагон зарегистрировал 23 «опасных инцидента» с участием военных судов США и Ирана, в следующем году — 35. Бывало, что Иран угрожал перекрыть пролив. Это считают рычагом давления, в первую очередь, на США и Европу.

После недавней атаки Израиля Иран снова вспомнил об этом рычаге. Эсмаил Косари, член иранского парламента, сказал, что о блокаде пролива уже задумались.

«Сейчас рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, и Иран без колебаний примет соответствующее решение», — сказал Косари.

Зону пролива контролируют Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции. Это наиболее боеспособная часть силовых структур Ирана. В их арсенале есть быстроходные ракетные катера и другие суда, противокорабельные ракеты и большой арсенал морских мин. Как минимум они способны серьезно парализовать судоходство. Как максимум — успешно перекрыть пролив. В таком случае последствия быстро наступят для всей мировой экономики.

Тем временем конфликт Ирана и Израиля продолжает эскалироваться. Мы отдельно собрали главное, что происходит.

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Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
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Иран Израиль Пролив Нефть Цены на нефть
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Комментарии
14
Гость
5 часов
как они задолбали весь мир
Гость
2 часа
если перекроют и цена поднимется, то для нас , в нефтяной державе, цена на бензин ещё раза в 2 вырастит
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