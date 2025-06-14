Рубль крепче доллара? Где хранить свои сбережения — советы экспертов

Банковские вклады, по словам экспертов, всё еще остаются хорошим вариантом, чтобы сохранить сбережения Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Хранить деньги в рублях стало выгоднее, чем в иностранной валюте. Об этом недавно высказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Мысль на первый взгляд может показаться парадоксальной. Но если копнуть глубже, то выглядит вполне логичной. В этом материале 72.RU разбирается, как так вышло и где вообще хранить свои сбережения.

Источник: Артем Чудинов / Городские медиа

Выгодно хранить деньги в рублях

На пресс-конференции 6 июня председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что хранить деньги в рублях стало выгоднее, чем в другой валюте.

— Разница между ставками в рублях и других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте, — сказала она.

Российская валюта укрепляется вот уже несколько месяцев — с декабря 2024 года. В ЦБ основной причиной этого тренда называют высокую привлекательность российских активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что регулятор в начале июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку, банковские депозиты всё еще остаются привлекательными для россиян. Проценты по ним больше, чем официальная инфляция.

Что происходит?

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, отмечает, что под влиянием укрепления рубля и при высокой ключевой ставки ЦБ сберегать деньги в отечественной валюте стало выгоднее, чем в иностранной. С последней возникли еще проблемы — не все доллары принимают за границей. К тому же ее приобретали с большой комиссией. Еще один момент — деньги оказалось хранить выгоднее, чем покупать недвижимость.

— Получилось так, что в течение года-полутора деньги, положенные на депозиты, выросли в проценте, перекрыли валюту западных стран, которая подешевела, и перекрыли рост цен на недвижимость. Последнее вообще является принципиально важным, потому что в прежние годы мы наблюдали обратную ситуацию, когда деньги, положенные на депозит, не догоняли стоимость недвижимости. Например, на депозите деньги приносили 10−11%, а стоимость недвижимости поднималась на 20% за год. В этом случае сбережение вообще было бессмысленным занятием, — объясняет собеседник.

Где хранить деньги?

Константин Селянин, кандидат экономических наук, отмечает, что в таких случаях лучше давать индивидуальные рекомендации. Если же давать общие, то, продолжает собеседник, важно, чтобы сбережения не потеряли своей покупательной способности.

— Если вы доверяете российским банкам, то всё, что нужно сделать, чтобы переиграть инфляцию, ну или по крайней мере сохранить покупательную способность своих денег, открыть в банке вклад по существующим ставкам. Второй способ, который мне кажется некой альтернативой первому, сбережения в наличной валюте — доллар, евро, — добавил экономист.

Василий Колташов считает, что оптимальным на сегодня остается сбережение на рублевых депозитах в банках. Этот способ сохранения, по его словам, обеспечивает значительный доход.

— Очень рискованно брать в оборот евро и доллары. Едва ли имеет смысл как-то ориентироваться на юань. Хотя некоторые бросились на депозиты в юанях. Но мне кажется, что оптимально — это рубль, потому что именно депозиты в рублях приносят максимальный доход. Это, кстати, сейчас отметает пока что покупку ценных бумаг как способ сохранения средств, — добавил эксперт.

Специалисты отмечают еще другие варианты сохранения денег. В «БКС Мир инвестиций» позитивно смотрят на длинные гособлигации, в которых можно на много лет зафиксировать доходность выше 15% годовых или получить около 30% на горизонте 12 месяцев в случае ожидаемого снижения рублевых процентных ставок.