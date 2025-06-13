Российские авиакомпании изменили расписание полетов из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке: подробности

В «Аэрофлоте» сообщили, что оформленные ранее билеты в Тегеран можно будет вернуть Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Российские авиакомпании, выполняющие полеты в страны Ближнего Востока или через них, получили информацию о закрытии неба над Израилем и Ираном. Из-за этого маршруты нужно будет планировать в обход закрытого воздушного пространства. Рассказываем об изменении в расписании полетов.

Израиль и Иран на фоне эскалации конфликта, закрыли своё небо для пассажирских самолётов. Теперь авиакомпаниям, которые летают в эти страны или через их территорию, нужно будет менять свои маршруты.

По информации представителя Росавиации Артёма Кореняко, перевозчики могут корректировать расписание рейсов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. «Аэрофлот» уже изменил расписание своих рейсов. Пока авиакомпания приостановила полеты в Тегеран. Также изменились маршруты в Дубай, Абу-Даби, Доху (только чартерные рейсы) и Мале. Теперь самолёты будут лететь через Пакистан.

Рейсы в Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут останавливаться в Самаре для заправки. Это значит, что полёты будут дольше, а время отправления обратных рейсов изменится примерно на 1-2 часа.

На 13 июня отменен рейс SU520/521 из Москвы в Дубай и обратно. Пассажирам предложили перебронировать билеты на рейс SU526/527, который будет выполнен на большом самолёте Boeing 777.

Изменения в расписании будут действовать, пока не станет безопасно летать над Израилем и Ираном. В авиакомпании «Аэрофлот» добавили, что оформленные ранее билеты в Тегеран можно будет вернуть.

Корректировки в расписании своих полетов произвели также авиакомпании «Азимут», «Победа» и Red Wings.

В Росавиации выпустили указания для российских авиакомпаний:

Не выполнять полёты в/из аэропортов Израиля и Ирана;

Не выполнять полёты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана;

Ограничения ввели для обеспечения безопасности. Предварительно они будут действовать до 02:59 мск 26 июня 2025 года. Ведомство подчеркнуло, что приоритетом остается защита жизни пассажиров и экипажей.

По данным АТОР, в Израиле и Иране находится не более 500 туристов, из них в Израиле — не более 400. Количество отменённых или перенесённых туров невелико из-за задержки старта продаж в Израиль. Однако до 30 человек могут столкнуться с проблемами при поездке в Иран из-за кризиса, вызванного закрытием воздушного пространства.

Помимо этого, гражданам, которые сейчас находятся в Израиле, рекомендуется по возможности покинуть территорию государства. Об этом сообщили в посольстве России в Тель-Авиве.

«В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него Посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации», — говорится в сообщении.

Россиянам, которые не имеют возможности покинуть Израиль, в дипведомстве рекомендуют следовать указаниям местных властей и оставаться в безопасных районах.