Во сколько обойдется лужайка для зайки: какую сумму придется потратить на ребенка в первый год жизни

Львиная доля расходов уходит на медицинские услуги Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











В России призывают к увеличению рождаемости и всячески поддерживают семьи с детьми и граждан, которые только планируют стать родителями. Мы узнали, сколько сейчас стоит содержать ребенка. Подробнее об этом и о том какие пособия помогут сократить расходы — в нашем материале.

Каждый ребенок требует индивидуального подхода, поэтому рассмотрим усредненные расходы, которые приходится нести новоиспеченным родителям в первый год жизни ребенка. Расчетами с Городскими медиа поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

За год на ребенка придется потратить несколько сотен тысяч Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Таким образом минимальная сумма равна 390 000 рублей. При этом она может быть еще ниже, если ребенок находится на грудном вскармливании, а кроватка, коляска и автокресло остались от предыдущих детей или их отдали родственники.

Максимальные затраты составляют приблизительно 630 000 рублей. При желании их можно и увеличить.

«Эти цифры могут варьироваться в зависимости от региона, уровня жизни семьи и индивидуальных потребностей», — сказал Щербаченко.

Часть от потраченных средств компенсируется различными выплатами и пособиями.

Пособие по беременности и родам

Женщинам, которые находятся в отпуске по беременности и родам, назначают специальное пособие. Обычно деньги выплачивают за 140 дней отпуска: 70 дней до рождения и столько же после. При возникновении осложнений во время родов срок отпуска могут увеличить до 156 дней. Если рождаются двое или больше детей, женщина имеет право на отпуск длиной 194 дня.

Пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка застрахованной женщины за период декретного отпуска. Минимальный размер — 103 285 рублей, максимальный — 794 355 рублей.

Единовременная выплата при рождении ребенка

Ее размер составляет 26 941,71 рубль. Если родилась двойня, тройня или больше детей, выплата назначается на каждого ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Оно составляет 40% от среднего заработка за два года, предшествующих декрету, но не менее 10 103,83 рублей в месяц. Максимум, на который можно расчитывать, 68 995,48 рублей.

Право на выплату имеют лица, которые ухаживают за ребенком, то есть родители или опекуны.

Материнский капитал

За первого ребенка полагается 690 266,95 рублей. При рождении второго семья получит доплату в размере 221 895,1 рублей. Если маткапитал на первого ребенка семья не получала, за второго им дадут сразу 912 162,09 рубля.

При отсутствии матери, право на выплату может перейти к отцу или детям. Если семья не хочет тратить маткапитал на жилье, образование ребенка и другие доступные цели, можно оформить ежемесячную выплату. Такая опция доступна только при среднедушевом доходе не более двух региональных прожиточных минимумов на душу населения.

Единое ежемесячное пособие на детей до 17 лет

Его размер составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума на детей в регионе в зависимости от нуждаемости семьи. Это вид господдержки, который объединил прежние выплаты на детей до 1,5 лет, до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Региональные выплаты

В регионах также предоставляют собственные пособия и выплаты, а также дарят подарки на рождение детей. В них также содержатся необходимые вещи для ребенка в первый год его жизни.