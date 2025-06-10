Пенсионеры получат выплаты досрочно: когда ждать начислений

Кому-то выходные, а кому-то — досрочные выплаты Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В этом месяце пенсию выплатят досрочно, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В связи с длинными выходными, приуроченными к празднованию Дня России, пенсию должны начислить до 11 июня включительно .

«Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно. Это нормальная практика. За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года», — отметил Нилов.

В обычные дни пенсии начисляются с 12-е по 15-е число каждого месяца.

День России — государственный праздник. В этот день в 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российской конституции над законами Союза. Документ заложил основы дальнейших реформ и Конституции РФ. Вначале этот праздник стали называть Днем независимости. Современное название 12 июня получило лишь в июне 1998 года.

В июне нас ждут длинные выходные: с 12 по 15 июня. К ним прилагаются обычные выходные дни — суббота и воскресенье.