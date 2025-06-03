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Экономика Жить дорого Проблема Миллионы «лишних» тонн картофеля выбросили на помойку. Тогда почему он так подорожал?

Миллионы «лишних» тонн картофеля выбросили на помойку. Тогда почему он так подорожал?

Разбираемся, откуда взялся дефицит популярного продукта

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10 комментариев
Россияне съедают примерно 12,5&nbsp;млн тонн картошки в год | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUРоссияне съедают примерно 12,5&nbsp;млн тонн картошки в год | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Россияне съедают примерно 12,5 млн тонн картошки в год

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

То, что цены на картошку подскочили в несколько раз, все заметили этой весной. К началу лета всё стало совсем печально: стоимость самого доступного и дешевого продукта достигает 90–200 рублей за кило. При этом картошка с российских полей стоит почти столько же, сколько завозная, например, египетская. Проблему заметил даже президент Путин. Главные причины — маленький урожай и сложности с импортом.

Зачем нужно завозить картошку из-за границы? Почему мы со своими ресурсами — землей, агрохолдингами, фермерскими хозяйствами и дачными сотками — не можем обеспечить себя картофелем по приемлемой цене?

Об этом журналист E1.RU Елена Панкратьева поговорила с фермером Василием Мельниченко и экономистом Леонидом Холодом и узнали, что картошки в этом году произвели с избытком аж в 4,5 миллиона тонн.

«Живем одним днем»

Фермер Василий Мельниченко, руководитель сельхозпредприятия в Свердловской области, поделился своим опытом, как было с картошкой в прежние годы и почему такая ситуация сложилась сейчас.

Василий Мельниченко — фермер, общественный деятель, директор сельскохозяйственного предприятия «Галкинское» в Свердловской области. Стал известным после своего выступления на Московском экономическом форуме в 2013 году, где он экспрессивно раскритиковал сельскохозяйственную политику государства.

Самые яркие фразы того выступления стали крылатыми: «Уровень бреда превысил уровень жизни», «Нам говорили: долго запрягаем свою тройку. Так, может, не тех лошадей запрягаем?» Ролик с его выступлением набрал больше миллиона просмотров на YouTube.

Возглавлял группу «Развитие сельских территорий» партийного проекта «Единой России». Успешнее всего фермер работал в 90-х: хозяйство, которое он возглавлял, процветало, местные жители получали хорошую зарплату.

— Возьмем 2009 год. Мы тогда картошку с полей еле продавали по пять тысяч рублей за тонну, по пять рублей килограмм. Примерно такая же была и себестоимость. Никакой прибыли, понимаете? А вот примерно через год другая ситуация — картошка прыгнула в цене, мы продавали по 16 рублей при себестоимости 6 рублей.

Дело в том, что в то лето была засуха, неурожай, поэтому картошки не было в ту осень, случился взлет цен. А еще фермеры были научены прежним опытом. Когда было много картошки — цена на нее упала, мы были в убытке, никакой выгоды.

Василий Мельниченко руководит хозяйством в Камышловском районе | Источник: архив Василия МельниченкоВасилий Мельниченко руководит хозяйством в Камышловском районе | Источник: архив Василия Мельниченко

Василий Мельниченко руководит хозяйством в Камышловском районе

Источник:
архив Василия Мельниченко

— Поэтому посадили меньше?

— Конечно. А потом был еще год, когда картошку посадили все [хозяйства], и она упала в цене до трех рублей. Ее было полно. Помню, тогда покончил с собой фермер в Талицком районе. Набрал кредитов, картошки полно, все хранилища забиты, никому не надо. Цена маленькая, кредиты надо выплачивать, а нечем, пришли приставы… Вот вам пример, как может получиться, когда картошка (и другая продукция) сильно падает в цене.

И подобные ситуации, говорит фермер, были всегда.

— В прошлом году, например, картошки было мало, цена прыгала 15–17–20 рублей — по этой стоимости ее с поля забирали. А мало посадили, потому что в предыдущий год наоборот, посадили много, цена упала — мы тогда 700 тонн выбросили с хранилища, она начала гнить. А куда нам ее? Выбросили в поле как мусор, потому что никакого плана, стимулирования, прогноза нам не дали. Поэтому нас и будет всегда мотать — то дефицит, то перепроизводство — выбрасываем. Хотя вообще удивительно, когда в России картошки не хватает. Живем одним днем. Весной, сажая картошку, сея сою, пшеницу, лен, мы не знаем, по какой цене продадим осенью. В Канаде, Австралии тоже много земель, но их фермеры на пять лет вперед знают, что будут сеять и сколько, по какой цене продавать. Им дают прогнозы; дайте нам прогнозы тоже. Пока сельской кооперации у нас нет, говорить о стабильности невозможно.

Василий Мельниченко общается с фермерами из других регионов, бывал и в других странах, смотрел, как там устроено сельское хозяйство.

— Европейская модель кооперации — идеальная, лучше еще не придумали нигде, — говорит он. — И благодаря этому удается сохранять и стабильные цены десятилетиями, и качество высокое, потому что каждый крестьянин дорожит своей фамилией. И ни у кого там, кстати, нет участков по тысяче гектаров, есть 40–50 гектаров.

Посевной материал в России был в основном импортный | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUПосевной материал в России был в основном импортный | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Посевной материал в России был в основном импортный

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

Мельниченко при этом не разделяет возмущения, что цены на сельхозпродукцию растут:

— Почему никто не возмущается, когда картошка дешевая, а мы в убытке? А что вы хотели? Чтобы крестьяне работали бесплатно?

А еще он прогнозирует, что и в этом году аграрии также посадят немного картофеля.

— Во-первых, нет денег (повышение цен на ГСМ, сельхозтехнику, энергоресурсы и прочее), а главное, если посадят много — цена упадет, фермеры будут в трансе. Если угадаем, посадим не много и не мало, всё продадим, то и получим выгоду. Другого варианта не будет, потому что у нас нет нормальной прогнозируемой экономики сельского хозяйства, — Василий Мельниченко категоричен.

«Получилась парадоксальная ситуация»

Еще один наш собеседник в целом согласен с аграрием. Леонид Холод — бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук, профессор. Он объясняет нынешнюю беду с картошкой с точки зрения законов экономики.

Причин увеличения цены несколько. Первая очевидна, о ней все говорят — плохие погодные условия. Прошлое лето было жарким и засушливым в большинстве регионов страны. Из-за засухи урожай был не самый обильный. Второй момент, подтверждает слова уральского фермера ученый, — это перепроизводство картофеля в предыдущие годы, оно привело к тому, что цены снизились.

— Это обычный рыночный сигнал для сельхозпроизводителя: сократить посевные площади картофеля, — объясняет Леонид Холод. — Третий момент — очевидные проблемы с посевным материалом, большую долю в нем составляет импорт. Из-за санкций увеличились затраты, стоимость логистики. Посевной материал был довольно дорогим. Это совпало с политикой Минсельхоза, который начал стимулировать потребление внутреннего посадочного материала и уменьшение импортного.

Вы картошку в каком виде употребляете? | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUВы картошку в каком виде употребляете? | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Вы картошку в каком виде употребляете?

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

— Разве это неправильно?

— Правильно. Только волшебства не бывает — качественный отечественный материал одномоментно не появится. Для этого нужно развивать семенное картофелеводство. Нужно ведь не только произвести хороший сорт, гибрид в научном институте, нужно тиражировать его — для хозяйств нужны тысячи тонн посадочного материала. Да, получилось, что взамен импортного посадочного материала стал поступать отечественный. Он тоже качественный, но не самый конкурентоспособный, с худшими показателями (в том числе урожайности). Вот три фактора. И прибавился еще четвертый: мало того, что картофеля стало меньше, так он еще и похуже качеством: лёжкостью, размерами.

Лёжкость картофеля — это свойство сохранять свои качества при оптимальных условиях хранения в течение длительного времени.

Вот цифры, которые приводит Леонид Холод: около 1,5 миллиона тонн картофеля было «недопроизведено». Речь идет при этом о крупных предприятиях и агрофермах. «Крупняк», уточняет эксперт, производит больше 50% от общего рынка. Остальное выращивают средние и мелкие хозяйства.

— Крупные агропредприятия — единственные поставщики в нашу крупноформатную торговлю, которая как раз доминирует в городах, и именно по ней мы судим о состоянии рынка, — продолжает Леонид Иванович. — А у остальной части картошки, которая выращивается в фермерских и личных подсобных хозяйствах, мало шансов попасть на рынок, потому что нет инфраструктуры. А если где-то есть, то она крайне неразвита.

Поэтому часть этой самой картошки, которая произведена в маленьких и крошечных хозяйствах, в том числе и садоводами-любителями, просто не имеет шансов попасть на рынок, хотя люди с удовольствием бы ее продали.

Леонид Холод

доктор экономических наук

Деньги на селе очень нужны. Таким образом, получилась парадоксальная ситуация: в стране было произведено около 16–17 миллионов тонн картофеля, если верить цифрам. Потребляется около 12,5 миллиона тонн. То есть при том, что картошки произведено всё-таки гораздо больше, чем потребляется, она в дефиците. Вот такая загадка.

Далее сразу случилась ценовая корректировка. Рынок быстро отреагировал на новую информацию и будущий возможный дефицит — цены подросли. Плюс сказалась двухлетняя инфляция, потому что прошлогодняя картошка не принесла селянам избавления, они не смогли компенсировать свою инфляцию издержек. И тут, когда представилась возможность, они, естественно цены подняли.

Далее, разъясняет наш собеседник, рынок стал реагировать медленным ростом цен.

— Когда на рынок пришли уже реальные объемы, и качество было похуже, начали открывать импорт. В итоге на рынке появилась белорусская, испанская, китайская, даже грузинская картошка — ее мы прежде не покупали.

Ввоз картошки увеличился в несколько раз. Перебирали всех возможных поставщиков — разве что в Новой Гвинее не покупали.

Леонид Холод

доктор экономических наук

В Египте покупали, это традиционный поставщик. Но, конечно, при импорте из дальнего зарубежья увеличиваются издержки, в том числе логистические, из-за санкций. А когда процент импортного товара на рынке повысился, это также сказалось на росте цен, — объясняет эксперт. — В это же время в торговой сети стала заканчиваться наша картошка. В прежние годы она заканчивалась к концу апреля. Эта картошка, кстати, всегда самая дорогая — из-за максимальной стоимости хранения. Но в этом году она закончилась раньше, в марте, и процент импортной получился выше.

А дальше, объясняет экономист, стало не хватать даже импорта. Нужно было завезти полтора миллиона тонн, но таких объемов свободных остатков для импорта не было даже в Белоруссии: про запас, на свой страх и риск, никто выращивать не будет. Поэтому сейчас на наш рынок стали завозить свежую, молодую картошку из республик Центральной Азии, где уже есть урожай. Она и компенсировала часть прошлогоднего объема.

Нужно стимулировать и развивать отечественное семенное картофелеводство, но сделать это в один момент нельзя | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUНужно стимулировать и развивать отечественное семенное картофелеводство, но сделать это в один момент нельзя | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Нужно стимулировать и развивать отечественное семенное картофелеводство, но сделать это в один момент нельзя

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

— А молодая картошка — это уже другой продукт, и она объективно дороже. Увеличилась доля импорта, доля молодой картошки — это также повысило цену. Вот картина ценовой динамики, — подытожил Леонид Холод.

А вот какие выводы, по мнению ученого, нужно сделать на будущее.

— Я специально обратил ваше внимание на парадокс: у нас картошки производится больше, чем потребляется. Часть того, что производят фермеры, что выращивается в личных хозяйствах, вообще не имеет шансов попасть на рынок, конкурировать с крупными производителями. Поэтому, чтобы сформировать массивную конкурентную среду, которая уберегла бы рынок от любых подобных колебаний, в том числе ценовых, нужно заняться инфраструктурой сбыта. У небольших, средних и совсем маленьких хозяйств должна быть своя инфраструктура сбыта. Понятно, это не дело одной минуты, но этим надо заниматься.

— Та самая сельская кооперация, о которой говорил наш фермер?

— Да, это может быть и сельская кооперация. Либо отдельные рыночные структуры, где собирали бы картофель, калибровали, подбирали по сортам, по качеству, формировали бы товарные партии для нашего доминирующего торгового типа (сетевых магазинов). Если что-то из этих объемов попадет на рынок, недород уже не так критичен… Ведь, по сути, ничего страшного не произошло — лишь маленькие колебания в одном небольшом секторе.

Но из-за недоработанной структуры рынка это обернулось вот такими проблемами. А то, что правительство сейчас открыло рынок, аннулировало пошлины на ввоз картошки — это правильно. В текущей ситуации  это нужно было сделать, чтобы была объемная конкуренция. Да, импорт дороже, но когда больше товара поступает на рынок, цена снижается, — рассказывает Леонид Холод.

А вот с мнением насчет плана от государства для сельхозпроизводителей (чтобы не было дефицита или перепроизводства) наш собеседник согласился частично.

— В европейских странах нет планирования, это называется по-другому: объемные ограничения. Их вводят, чтобы не было перепроизводства и критического падения цен. И это совмещено с системой дотирования, поддержки сельхозпроизводителей. Если государство будет сбрасывать план, тогда нужно нести ответственность за перепроизводство. В рыночной экономике главный постулат такой: ты несешь полностью ответственность за свои действия.

Если государство будет диктовать цену, задавать план, сколько произвести, тогда оно обязано в случае неудачи компенсировать убытки производителям.

Леонид Холод

доктор экономических наук

Хотя рекомендации от Минсельхоза, конечно, необходимы, нужно всё-таки ориентировать в рыночной ситуации и крупные, и мелкие хозяйства: уменьшить или увеличить посевные площади, прогнозировать цены.

— Как устроена сельскохозяйственная система в Канаде, не знаю, а вот в Австралии сельское хозяйство практически не регулируется государством, но при этом как раз есть рекомендации по посевным площадям, — объясняет эксперт. — Еще налажена система сбыта, продукцию можно продать кооперативам. Например, так закупают масло, которое идет на экспорт. Кстати, экспорт масла у них — вариант закупочных интервенций.

При закупочной интервенции государство приобретает сельхозпродукцию, когда цены на нее снижаются ниже рыночных. Товарная интервенция — это, наоборот, массовая продажа товара, чтобы снизить дефицит и не допустить сильного повышения цен.

Кстати, закупочная интервенция — великолепный способ регулирования цен. Хотя картошка — товар не самый надежный для закупочных и товарных интервенций из-за недолгого хранения, но сейчас структура хранения усовершенствовалась. В данном случае государство могло бы на этом еще и заработать: товарно-закупочные интервенции — доходная вещь.

Посчитайте сами: 16 или 17 миллионов тонн картошки мы произвели, потребление — 12,5 миллиона тонн. Получается переизбыток. Около 4,5 миллиона тонн просто выбрасывается, уходит на помойку. При этом дефицит, напомню, полтора миллиона тонн.

Леонид Холод

доктор экономических наук

— Несколько дней назад я был в Узбекистане. После развала СССР там уже давно нет ни колхозов, ни совхозов — только личные подсобные хозяйства, — делится Леонид Холод. — Вся сельхозпродукция из Узбекистана, которую мы видим и в наших магазинах, произведена именно в таких личных хозяйствах. Люди в деревнях подходят в определенном часу, приезжает грузовик, они могут сдать молоко. Платят деньги; мало или достаточно — другой вопрос.

Экономист объясняет: по законам рыночной экономики недовольство ценами будет всегда, за счет этого движется рынок.

— Появились там сейчас и крупные агрофирмы, потому что есть крупный покупатель — Россия. Но очень большая часть — продукция с личных хозяйств. Собирают, упаковывают. Ну неужели мы не можем сделать так же! На протяжении 20 лет ведутся у нас на эту тему разговоры, — возмущается наш собеседник.

Эксперты считают: если помочь маленьким хозяйствам и частникам реализовать продукцию, дефицита можно избежать | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЭксперты считают: если помочь маленьким хозяйствам и частникам реализовать продукцию, дефицита можно избежать | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Эксперты считают: если помочь маленьким хозяйствам и частникам реализовать продукцию, дефицита можно избежать

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Эксперт, кстати, отметил еще важный момент: когда все кругом говорят о дефиците, это тоже раскручивает цены — и это большая проблема для малообеспеченных:

— Ну почему не ввести субсидирование для этой категории населения! Сделайте облигации, карточки — как угодно назовите, — на которые можно приобрести товар. В Америке это называют фудстемпами (продуктовые талоны программы дополнительной помощи в питании. — Прим. ред.). Их получают около 60 миллионов человек, и проблема повышения цен потеряет свою остроту. Пусть рыночная экономика живет как живет. Самый худший вариант — регулировать цены.

Ранее исполнительный директор Союза участников рынка овощей Алексей Красильников упрекнул людей, что беда с картошкой случилась, потому что перестали, как раньше, массово выращивать картошку на своих огородах.

—  Красильников лишь отметил, что в личных подсобных хозяйствах стали выращивать меньше картофеля, на рынок идет продукция крупных производителей. Маленькие и средние хозяйства, фермеры и сейчас выращивают почти 50 процентов рынка. И что? Сколько у них гниет? Мы уже посчитали — 4,5 миллиона тонн. А если еще больше вырастят? У людей нет возможности продать возможные избытки, и в этом проблема, — заявил Леонид Холод.

Мы также беседовали с дачниками и владельцами частных хозяйств на селе, которые выращивают картошку. То, что они рассказали, полностью подтверждает слова ученого-экономиста: люди выбрасывают избытки картошки, потому что ее некуда сдать.

Почитайте также интервью с Леонидом Холодом о том, можем ли мы прокормить себя в условиях санкций.

ПО ТЕМЕ
Елена ПанкратьеваЕлена Панкратьева
Елена Панкратьева
Обозреватель E1.RU
Фермерская продукция Фермер Василий Мельниченко Леонид Холод Экономист Сельское хозяйства Картошка Цена на картошку Дефицит картофеля
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Комментарии
10
Инженер1
3 часа
После нас хоть потоп! Это главный принцип капиталистов и буржуазии.
Гость
1 час
"А что вы хотели? Чтобы крестьяне работали бесплатно?" - да на тебе пахать надо!
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