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Экономика У владельцев банковских карт появится новый способ попасть под уголовку — проще, чем кажется. Подробности

У владельцев банковских карт появится новый способ попасть под уголовку — проще, чем кажется. Подробности

Новый законопроект предусматривает до 6 лет тюрьмы и штраф в миллион

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4 комментария
Изменения направлены на борьбу с дропперами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаИзменения направлены на борьбу с дропперами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Изменения направлены на борьбу с дропперами

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

В России хотят ввести уголовную ответственность для дропперов — лиц, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать похищенные деньги. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект в первом чтении, сообщает ТАСС.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов.

Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их, куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами.

Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.

Предлагается внести изменения в статью 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Согласно новым дополнениям, к уголовной ответственности будут привлекать граждан, которые помогают кибермошенникам, в том числе из корыстных побуждений, выводить похищенные деньги. За преступление будет грозить до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Отметим, что мошенники часто вербуют именно подростков, причем разными схемами. Из-за этого они могут стать соучастниками преступления. Подробнее об этом рассказали в материале E1.RU.

Банк России также отмечал, что зачастую дропперами люди становятся случайно, когда попадаются в мошенническую схему. Чтобы не стать соучастником, следует:

  • не передавать оформленную на вас банковскую карту чужим людям;

  • не использовать свою карту для переводов, в том числе в банкомате, по просьбе чужих людей;

  • не предоставлять доступ к своему онлайн-банку;

  • не переводить ошибочно поступившие вам деньги, а сообщать об этом в свой банк.

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Виктория Корнеева
Дропперы Мошенники Банковские карты
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Комментарии
4
Гость
27 мая, 08:34
Опять ни слова про госуслуги. Самый популярный инструмент мошенников.
Гость
27 мая, 09:26
После принятия этого закона цена на наличку в РФ резко подскочит. Как следствие разрастётся криминал. Вырастет коррупция. Чем то напоминает ситуацию с сухим законом в США 20х-30х годов. Был получен обратный эффект. Последствия ощущаются до настоящего времени.
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