У владельцев банковских карт появится новый способ попасть под уголовку — проще, чем кажется. Подробности

В России хотят ввести уголовную ответственность для дропперов — лиц, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать похищенные деньги. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект в первом чтении, сообщает ТАСС.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов.

Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их, куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами.

Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.