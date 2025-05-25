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Экономика Власти попросили отменить пенсию — что ответили в Совфеде и Госдуме

Власти попросили отменить пенсию — что ответили в Совфеде и Госдуме

Об идее высказался глава комитета по конституционному законодательству

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15 комментариев
Без пенсии предложили оставить людей младше 1995 года рождения | Источник: Марина Молдавская / E1.RUБез пенсии предложили оставить людей младше 1995 года рождения | Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Без пенсии предложили оставить людей младше 1995 года рождения

Источник:

Марина Молдавская / E1.RU

Миллиардер и политик Константин Малофеев предложил отменить пенсию в России. Вместо этого, по его мнению, нужно вернуться к практике, применяемой в имперской России, когда пожилых людей обеспечивали их дети. Об этой идее уже отозвались в Совете Федерации.

«Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад. Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости», — высказался Малофеев в своем Telegram-канале.

Константин Малофеев — миллиардер, политик и общественный деятель, основатель телеканала «Царьград» и председатель общества «Царьград». Он занимал руководящие позиции в инвестиционных банках и фондах. Является заместителем главы «Всемирного русского народного собора», общественной организации, возглавляемой патриархом Кириллом, учредитель Фонда святителя Василия Великого, глава попечительского совета Гимназии святителя Василия Великого. Член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, член попечительского совета Лиги безопасного интернета.

Так он поддержал предложение телеведущего «Соловьев Live» Сергея Мардана.

«Я раз за разом предлагаю в эфирах: давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе детей, воспитал их, значит, будет, что тебе в старости есть. Нет — сдохнешь», — заявил Мардан в эфире.

Малофеев уточнил, что лишать пенсии тех, кто находится на ней сейчас, будет несправедливо, так как они уже не смогут родить себе детей.

«Эти люди уже никого не родят, чтобы исправить свою малодетность. А вот в отношении будущих пенсионеров — нынешней молодежи — такая мера может быть очень перспективной», — уверен он.

Предложение Малофеева вызвало широкий общественный резонанс и дошло до Совета Федерации. Глава комитета по конституционному законодательству поспешил успокоить: такую меру ввести невозможно.

«Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 39 каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом; государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом», — написал он в Telegram.

Ранее негативно о ней высказалась и зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Сложно поддержать это предложение. Государство оберегает граждан и никак не должно так жестоко обходиться с людьми», — сказала она ТАСС.

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Комментарии
15
Гость
2 часа
А у детей спросил кто-нибудь? Почему налоги и взносы всю жизнь родители платили в карман государства, а в старости их должны содержать не государство, а именно дети?
280808018
1 час
а кто-нибудь замечает что власти нас постепенно ведут к бесправию и беспомощности
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