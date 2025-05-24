Пенсионеров ждет массовая индексация: как будут расти пенсии летом

Пенсии повышают ежемесячно, но разным категориям граждан Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Ближайшая массовая индексация пенсий будет в августе. С 1-го числа выплаты проиндексируют всем работающим пенсионерам. Как будет меняться пенсия летом у разных категорий, — в материале.

В июне пенсии вырастут сразу у нескольких категорий граждан. Самое значительное повышение будет у юбиляров — тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Их фиксированная часть страховой пенсии удвоится, то есть доплата составит 8907 рублей 70 копеек. Помимо этого, семья может оформить уход за пенсионером старше 80 лет. В таком случае к сумме добавится еще 1314 рублей.

Аналогичную прибавку в почти 9 тысяч рублей получат и те, кому в мае установили инвалидность I группы. При этом им и другим пенсионерам положена прибавка в случае, если на иждивении появились несовершеннолетние. За каждого из них власти будут доплачивать 2969 рублей 23 копейки (но не более чем за троих).

Подобные индивидуальные увеличения пенсий актуальны каждый месяц. В июле на прибавку смогут рассчитывать юбиляры, отпраздновавшие 80 лет в июне, и люди, получившие инвалидность в первый месяц лета.

А вот уже в августе повышение пенсий затронет большее число людей. Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты исходя из заработанных за 2024 год пенсионных баллов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии.

Работающие пенсионеры за один год работы могут получить максимум три ИПК, каждый из которых стоит в 2025 году 145,69 рубля. Соответственно их пенсия может вырасти максимум на 437,07 рубля. Перерасчет будет произведен автоматически.