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Экономика Пенсионеров ждет массовая индексация: как будут расти пенсии летом

Пенсионеров ждет массовая индексация: как будут расти пенсии летом

Рассчитывать на увеличение выплат можно каждый месяц

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5 комментариев
Пенсии повышают ежемесячно, но разным категориям граждан | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUПенсии повышают ежемесячно, но разным категориям граждан | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Пенсии повышают ежемесячно, но разным категориям граждан

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Ближайшая массовая индексация пенсий будет в августе. С 1-го числа выплаты проиндексируют всем работающим пенсионерам. Как будет меняться пенсия летом у разных категорий, — в материале.

В июне пенсии вырастут сразу у нескольких категорий граждан. Самое значительное повышение будет у юбиляров — тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Их фиксированная часть страховой пенсии удвоится, то есть доплата составит 8907 рублей 70 копеек. Помимо этого, семья может оформить уход за пенсионером старше 80 лет. В таком случае к сумме добавится еще 1314 рублей.

Аналогичную прибавку в почти 9 тысяч рублей получат и те, кому в мае установили инвалидность I группы. При этом им и другим пенсионерам положена прибавка в случае, если на иждивении появились несовершеннолетние. За каждого из них власти будут доплачивать 2969 рублей 23 копейки (но не более чем за троих).

Подобные индивидуальные увеличения пенсий актуальны каждый месяц. В июле на прибавку смогут рассчитывать юбиляры, отпраздновавшие 80 лет в июне, и люди, получившие инвалидность в первый месяц лета.

А вот уже в августе повышение пенсий затронет большее число людей. Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты исходя из заработанных за 2024 год пенсионных баллов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии.

Работающие пенсионеры за один год работы могут получить максимум три ИПК, каждый из которых стоит в 2025 году 145,69 рубля. Соответственно их пенсия может вырасти максимум на 437,07 рубля. Перерасчет будет произведен автоматически.

В 2025 году пенсионеров ждут еще несколько прибавок | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВ 2025 году пенсионеров ждут еще несколько прибавок | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В 2025 году пенсионеров ждут еще несколько прибавок

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Пособия и выплаты Пенсия Индексация выплат
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Комментарии
5
Гость
4 часа
Для работающих пенсионеров прям бешеные деньжищи выплатят, не знаешь даже куда потратить
Гость
4 часа
Как может семья оформить доплату по уходу за тем кому за 80?Работающему и пенсионеру ее не дают.Дак кто должен ухаживать? Сосед безработный или бомж?
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