«Рискуют потерять до 80% урожая». Останутся ли россияне без фруктов из-за весенних заморозков — отвечают эксперты

Эксперты прогнозируют до 80% потерь плодов косточковых деревьев Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Весенние заморозки могут привести к дефициту сливы, абрикосов, персиков и черешни. Кроме того, низкая температура уничтожила 120 тысяч гектаров (12%) сахарной свеклы. Об этом пишут «Известия».

Редакция MSK1.RU поговорила с экспертами в сельскохозяйственной отрасли о том, ждать ли повышения цен на фрукты и сахар, а также узнала у аграриев, сколько урожая они потеряли из-за погодных условий.

Погибнет 80% урожая?

Южные регионы рискуют потерять до 80% урожая косточковых, говорит президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По его словам, в зоне риска — черешня, персик и частично слива.

— По Крыму тоже косточковые потеряли. Были морозы, снег. У нас в зоне (в Московской области в основном сажают яблоню, грушу, некоторые сорта абрикосы и сливы. — Прим. ред.) мы их спасли от заморозков. По яблокам всё нормально, по основной культуре более-менее, — объяснил специалист.

Доктор экономических наук, бывший замминистр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод же считает, что делать выводы о масштабах потерь пока рано. Реальные цифры станут ясны после экспертизы, когда погибший урожай спишут.

— В Подмосковье тоже был небольшой мороз, но цвела черешня, абрикос. На удивление, он прекрасно завязался. По черешне, сливам, персикам и абрикосам станет ясно, когда спишут насаждения, урожай, — объяснил специалист. — Действительно на юге были достаточно сильные заморозки. Неудача была в том, что они застали растение в самый тонкий момент цветения — это опасный период.

При этом Россия, в силу климатических и географических причин, никогда не обеспечивала себя плодами косточковых, кроме вишни, напомнил Холод. По его словам, и в советские времена урожай импортировали из стран Центральной Азии. Сейчас на фоне угрозы сокращения урожая Россия продолжит закупать плоды у крупнейших поставщиков, прогнозирует специалист.

— В Турции тоже были возвратные заморозки, они повредили лимоны. Что касается Азербайджана, там стихийных весенних бедствий не было. Узбекистан весь покрыт садами, за последние пять лет их прибавилось в пять раз. И узбекские фрукты на рынке были в прошлом году очень мощно представлены, — объяснил он.

Как подорожает сахар

На начало мая аграрии Курской области засеяли больше миллиона гектаров сахарной свеклы, пишут «Известия» со ссылкой на данные Союзроссахара. На двух с половиной тысячах гектаров культура погибла.

Сахарную свеклу в основном не употребляют в пищу. Она относится к техническим культурам — ее используют для производства сахара и этанола. Из остатков сахарной свеклы делают патоку, корм для крупнорогатого скота и известковые удобрения.

В этой связи Холод прогнозирует, что стоимость сахара вырастет не больше, чем на 5%. Такое колебание незначительно для рынка, добавил он.

— Стоит полагать, что места, где посевы умерли совсем, будут пересеяны. Значит, урожай не будет потерян. Сахар в стране производится достаточно, во всяком случае, на рынке баланс, его хватает. Плюс-минус пять процентов не наделают бури на рынке, — заключил Холод.

Что говорят аграрии

Генеральный директор ООО «Кубанское садовое хозяйство» Антон Фагин рассказал MSK1.RU, что из-за заморозков у него пострадало 30% сливы.

— Яблоки, косточковые пострадали меньшей степени, в наших краях, в Белореченском районе. По семечковым смотрим с оптимизмом, косточковые подмерзли. Драмы нет, есть небольшая трагедия, но мы ее компенсируем чем-нибудь. Слива будет крупная и дорогая, в прошлом году была мелкая, но ее было много, — сказал собеседник.

Фагин добавил, что заранее готовил деревья к заморозкам, но это не помогло.

— Мы подготовились, клали солому по рядам, дымили, это немного поднимает градус, но, видимо, этого было недостаточно, — добавил он.

В тульском питомнике растений «Сады Ясногорья» подмерзли 10% груш. Абрикосы и персики остались целы.

— Только была новая посадка, обстригали же и корни, и поверхность, формирование дерева. Из-за этого немножко не успели обработать деревья, они и пострадали, — рассказала одна из сотрудниц.

Сотрудник Егорьевского питомника в Подмосковье Аллан Никитенко заметил частичное повторение прошлогодних заморозков. При этом, по его словам, «в этом году не все так печально».

— В том году заморозки были порядка -6…-7 градусов, они случились в начале мая. В этом — -1…-3 градуса. По семечковым более-менее нормально. Понятно и видно будет в конце месяца. Бывает, мороз пришел, по цветку ударил, он тут же засох и скукожился. А может убить всю генеративную часть в цветке, тогда он становится бесплодным, — сказал Никитенко.