«Будем экономить, понижать издержки»: фермеры говорят о колоссальном подорожании удобрений и снижении урожая

Фермеры планируют вносить меньше удобрений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Себестоимость производства пшеницы растет, а пошлины, введенные Минсельхозом РФ, съедают всю прибыль от выращивания зерновых, сообщили аграрии Ростовской области корреспонденту 161.RU. Выросший ценник на удобрения ударил по фермерскому карману. Аграрии признаются, что не все могут потянуть выросший ценник на удобрения, и поэтому планируют вносить их меньше. Эксперты предупреждают: это приведет к падению урожайности.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в феврале 2025 года тонна азотных удобрений для сельскохозяйственных потребителей составила 15,8 тысячи рублей. Это более чем на 700 рублей больше, чем в январе, и на 1,4 тысячи рублей больше, чем в феврале 2024 года.

Фермер из Миллеровского района Ростовской области Павел Тарадин в 2023 году собрал 67 центнеров пшеницы с гектара, в 2024-м — только 18 центнеров на гектар. В разы снизилась урожайность и других культур: кукурузы — с 67 центнеров на гектар до 12, льна — с 15 центнеров на гектар до 5,5, чечевицы — с 20 центнеров на гектар до 6–8. Из-за падения доходности Тарадин планирует экономить на удобрениях:

— Не знаю, как вообще [будем выживать], пока экономим на удобрениях. На селитре, на сложных удобрениях, фосфорных. Будем понижать издержки, насколько это возможно, — говорит Тарадин.

Кроме того, фермер в разы сократил площадь под пшеницей.

— Рентабельность стремится к нулю, — признает глава отраслевого объединения «Чертковский фермер» Виктор Потупа. — Не знаю, как будут справляться с кризисом. Этот год, может, кто-то и выедет, а в следующем году… Понимаете, удобрения поднялись [в цене], дизтопливо поднялось, а пошлина съедает всю маржу — ну ничего не остается фермерам. А кредиты дорогие, по 39–52% предлагают банки. Всё подорожало.

— Ядохимикаты особенно подорожали, потому что их немецкие, австрийские фирмы поставляли: гербициды, фунгициды, которые убирают болезни, сорняки, тормозят их развитие, — говорит Хугас Багаджиян, в прошлом году переставший выращивать пшеницу из-за низкой рентабельности.

Слова аграриев подтверждает Александр Родин — президент донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). По его словам, это должно привести к росту цен на пшеницу, иначе фермеры продолжат разоряться. В 2024 году, по его данным, на Дону закрыли производство более 400 крестьянско-фермерских хозяйств.

— Если на что-то [из издержек] растет цена, это обязательно вызывает рост цены [продукта]. Растет на горючее, на удобрения, на электроэнергию. Это всё взаимосвязано, — говорит Родин.

Аналогичная ситуация в Краснодарском крае. Президент кубанской АККОР Александр Шипулин винит в сложившейся ситуации аграрную политику:

— Нужно убрать главную причину уменьшения количества фермерских хозяйств, банкротства — диспаритет цен. Это то, что мы сегодня ощущаем больше всего, — рост цен на горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений, на технику и запчасти к ней. В то же время отсутствует рост цен на нашу продукцию за счет пошлины. Мы уже несколько лет подряд говорим о том, что надо отменить пошлины, а их не отменяют. Уже дошло до того, что хозяйства наши начинают банкротиться. Вот это самая главная проблема, — отметил Шипулин в разговоре с корреспондентом 161.RU.

В этом году экспортные цены на российские азотные и фосфорные удобрения снова начнут расти. Азотные удобрения в среднем станут дороже на 15–20% в годовом выражении. Фосфорные удобрения подорожают на 10%, а калийные станут дешевле на 15–20%, сообщали «Ведомости».

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью 116.RU отмечал, что нетехнологичность посевов ведет к снижению урожайности при испытаниях непогодой. Так, в прошлом году Ростовскую область накрыли сначала майские заморозки, потом продолжительная засуха. Аграрии потеряли 30% урожая.

Злочевский подчеркивал, что в 2013 году американский пшеничный пояс накрыла засуха. Она была в два раза жестче, чем ростовская, но американцы потеряли только 10% урожая, потому что не экономили на технологиях посева, говорил Аркадий Злочевский.

В сельском хозяйстве кризис: теперь на юге нужно вырастить в три раза больше пшеницы, чтобы купить тот же комбайн, что и в 2021 году. При этом цена на пшеницу тогда доходила до 21 000 рублей за тонну, а в этом году зернотрейдеры принимают высококачественную пшеницу третьего класса по 16 700 рублей за тонну, четвертого класса — по 15 600 рублей.